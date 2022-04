Il triste annuncio direttamente dall’amico, dramma Celentano

Nel corso della nostra vita tutti noi affrontiamo momenti più o meno particolari. Accade sia alle persone comuni che ai cosiddetti vip, ovvero cantanti, conduttori televisivi e persone note nel mondo dello sport. Spesso queste persone sono colpite da tragedie improvvise che fanno molta presa all’interno dell’opinione pubblica. Basti pensare ad esempio al caso accaduto il 19 aprile scorso, quando a Roma è venuta improvvisamente a mancare a causa di un incidente stradale l’attrice 35enne Ludovica Bargellini.

Sono tante le disgrazie di questo tipo accadute. Ma quello di cui vi stiamo per parlare non riguarda un fatto di cronaca, in quanto una nota personalità del mondo dello spettacolo ha fatto delle dichiarazioni riguardo ad un noto cantante e alla sua famiglia. A rilasciare queste dichiarazioni, a dir poco esplosive se tutto corrispondesse a verità, è stato Teo Teocoli. Vediamo quali sono state le sue dichiarazioni e sul conto di chi.

La notizia su Celentano

Teocoli in una recente intervista alla trasmissione “Belve”, condotta da Francesca Fagnani, ha parlato del rapporto che al momento interocorre tra lui e Adriano Celentano. Purtroppo i due artisti hanno avuto dei contrasti, e per questo adesso non si vedono più ormai da diversi anni. Tutto è cominciato alcuni anni addietro.

Celentano stava preparando la serie fumettistica tv “Adrian”, andata in onda su Canale 5, e il cantante avrebbe voluto che Teocoli lo imitasse perfettamente in modo che potesse presentare lo spettacolo. “Ma questa cosa a Mediaset non piaceva. Io stetti due giorni a Verona e Adriano non si è mai presentato. Alla fine tornai a Milano” – così ha dichiarato Teocoli, che poi disse a Celentano comunque di vedersi e e parlarsi.

“L’ho chiamato un paio di volte e da allora non ci siamo più sentiti” – così ha poi dichiarato Teo Teocoli, il quale ha infierito poi pesantemente anche sulla moglie di Adriano, ovvero Claudia Mori, con la quale Tecoli avrebbe anche interrotto la frequentazione. I rapporti tra la famiglia Celentano e l’attore quindi non sarebbero neanche più tanto buoni. “Dopo Adrian è caduto il sipario. Credo che siano chiusi in casa da tre anni“ – così ha poi concluso Teocoli parlando di Adriano e sua moglie.