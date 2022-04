"Il nostro nuovo nido d’amore". Le foto della nuova casa di Berlusconi e Toffanin

Tutti in Italia conoscono Pier Silvio Berlusconi e sua moglie, la conduttrice Silvia Toffanin. Lui è uno dei più famosi imprenditori d’Italia, nonchè vicepresidente del gruppo Mediaset. Figlio d’arte di Silvio Berlusconi, Pier Silvio nel corso della sua lungimirante carriera ha seguito le impronte del padre. Silvia Toffanin è una delle giornaliste che più hanno avuto successo in questi anni, conduttrice della trasmissione “Verissimo”, in cui intervista personaggi più o meno noti dello spettacolo.

La coppia è da sempre molto riservata e non ama molto spesso mettere in risalto la sua vita pubblica. Ma in queste ore si è diffusa una notizia sul loro conto che ha letteralmente fatto balzare gli italiani dalla sedia. La coppia è molto affiatata e di certo questa non è una novità. Pier Silvio ha infatti deciso di compiere un investimento di tutto rispetto, regalando alla sua famiglia un immobile da sogno. Vediamo di cosa si tratta e cosa ha comprato il figlio di Berlusconi.

Acquisto da favola

Pier Silvio Berlusconi, secondo quanto riferisce SkyTg24, ha acquistato un enorme e bellissima villa in Sardegna, a Portofino. Si tratta di Villa San Sebastiano, una delle proprietà più belle situate nell’area di Portofino. L’immobile era stato messo in vendita da Luca Bassani Antivari, quest’ultimo erede della stessa famiglia che ha creato il marchio per prese elettrice B-Ticino.

L’immobile consta in 1.300 metri quadri di superficie, con 9 camere, 7 bagni e una piscina. All’esterno troviamo quindi, oltre alla piscina, anche un uliveto, un frutteto e un vigneto. E per non farsi veramente mancare nulla la villa gode di una vista mozzafiato sul golfo del Tigullio. Insomma un immobile da sogno.

Si tratta di una costruzione che esiste sin dal 1500, anche se gli interni sono stati rivisitati negli anni 70 da Gae Aulenti. La villa prende il nome dall’omonima cappella di San Sebastiano che si trova nelle vicinanza, che quindi ha dato il nome al toponimo. Il golfo del Tigullio lo si può ammirare da ogni finestra della casa.