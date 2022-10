Ignazio La Russa, solo ora si viene a sapere che il figlio è il famoso cantante: La…

Ascolta questo articolo

Ignazio La Russa è un volto noto della politica italiana, attualmente senatore nelle file di Fratelli d’Italia, è stato eletto da pochi giorni presidente del Senato. La sua lunga carriera politica risale, sin da giovanissimo, alla militanza nel Movimento Sociale Italiano, per poi essere eletto deputato alla Camera per la prima volta nel 1992; tra gli incarichi di prestigio, si ricordi soprattutto quello di Ministro della difesa del governo Berlusconi nel 2008.

Nonostate sia stato criticato per le sue posizioni forse eccessivamente estremiste, viste anche le sue origini politiche, Ignazio La Russa ha voluto inaugurare il suo insediamento come presidente del Senato con un discorso pacificatore, dove ha ricordato le parole di Liliana Segre e ha ringraziato in ultimo la sua famiglia. Di quest’ultima, in effetti, non si sa molto, e lascia davvero sorpresi apprendere che suo figlio è un noto cantante: ecco di chi si tratta.

Il figlio cantante

In realtà, il neo presidente del Senato ha 3 figli, ma a suscitare un certo interesse è soprattutto il suo terzogenito, a quanto pare un rapper molto noto nell’ambiente. Parliamo di Leonardo Apache, in arte Larus, salito alla ribalta qualche anno fa per via di una diatriba con Fedez, di cui non avrebbe apprezzato i toni poco lusinghieri espressi proprio nei confronti del padre politico.

Al di là di questa vicenda, Larus è noto per i suoi brani piuttosto forti, colmi di temi controversi come per esempio l’uso di droghe e la legalizzazione della cannabis. Come prevedibile, il volto noto di Fratelli d’Italia non ha nascosto di non apprezzare affatto i contenuti ‘artistici’ del figlio, al quale lascerebbe comunque libertà di seguire le sue passioni.

In uno dei suoi ultimi brani, il singolo ‘Sottovalutati‘, il figlio di La Russa avrebbe usato questa espressione molto discutibile: “Sono tutto matto, sono tutto fatto“. Alla richiesta di spiegazioni del padre, Larus avrebbe risposto che nel rap non si può fare a meno di trattare questi temi controversi. La Russa si è detto convinto della buona fede del figlio, ma qualora lo beccasse un giorno con delle sostanze stupefacenti, a quel punto prenderebbe dei provvedimenti.