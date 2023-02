Giaele De Donà, la famiglia rompe il silenzio sul marito: la clamorosa rivelazione

Ascolta questo articolo

Il GF Vip ci ha sempre abituato ai colpi di scena e sempre lo continuerà a fare. Nel corso della puntata andata in onda giovedì 16 febbraio, è stata trattata una questione molto delicata, riguardante Giale De Donà.

Nata a Conegliano Veneto il 13 ottobre 1998, Sofia Giaele De Donà si è trasferita ancora giovanissima a Milano, iniziando a lavorare come modella a soli 15 anni e subito dopo a studiare Fashion Business all’Accademia del Lusso. Come noto, è sposata con un ricco imprenditore e proprio su di lui la famiglia della vippona ha fatto clamorose rivelazioni.

Le clamorose rivelazioni su Bradford Beck

Alfonso Signorini ha dedicato un ampio spazio della puntata a Giaele, al marito Bradford Beck e al loro rapporto, peraltro molto chiacchierato per il modo di intendere liberamente le nozze. Prima di vedere cosa è accaduto, va fatto un piccolo passo indietro, dato che la scorsa settimana Bradford ha fatto pervenire alla moglie, reclusa nella casa di Cinecittà, una lettera che l’ha fortemente provata, oltre al fatto che per lei non c’è stata nessuna sorpresa neppure per San Valentino e per il loro primo anniversario di nozze.

La vippona, senza giri di parole, ha esternato in diretta televisiva la sofferenza di quanto accaduto, dicendo: “Abbiamo fatto un anno di matrimonio e non ho ricevuto niente. Mi ha mandato quella lettera e io mi aspettavo un segno di affetto da parte sua. Da mio marito vorrei supporto, non leggere queste parole. In 5 mesi sono successe tante cose e fuori dovremo discuterne. Non so come andrà e mi preoccupa”. Vedendola fortemente provata, nel cortiletto, giovedì sera, è arrivato il padre a farle visita, cercando di darle il giusto conforto. L’uomo, proprio riprendendo il discorso lettera, ha espresso il suo personalissimo punto di vista: “La lettera di Brad non l’abbiamo condivisa. Era fuori tempo massimo e poi festeggiavate il primo anno di matrimonio e non c’era nessun segnale. Quella lettera portava la rabbia che Brad porta dentro da 5 mesi, data dalla distanza. Riteniamo che il tuo comportamento sia stato corretto. Sei riuscita a formare un bellissimo gruppo, continua con questa serenità senza farti problemi. Sei apprezzata tanto da tutte le tue gioiellers e dalla tua famiglia che ti saluta”.

Secondo il padre di Giaele, il motivo per cui non c’è mai stato un faccia a faccia tra la figlia e il marito, è legato al fatto n che non ha voluto confrontarsi, in quanto non si sarebbe trovato nella sua comfort zone. Altro punto molto importante affrontato e chiarito dal padre della vippona è che la sua famiglia non riceve alcun sussidio Brad, chiosando: “Ha supportato la madre di Giaele ma non abbiamo mai ricevuto sussidi economici. Se sono qua a dire a mia figlia che non ho condiviso la lettera di Brad, un motivo ci sarà. Io sono il padre, lui è il marito e abbiamo due punti di vista diversi”. Come andrà a finire? Bradford deciderà di mettere da parte i suoi impegni per rivedere una volta per tutte la moglie o non ne sente l’esigenza? Staremo a vedere.