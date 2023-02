Fedez, dopo lo sfogo con Giordano fa un annuncio importante

Ascolta questo articolo

Anche quest’anno il Festival di Sanremo è terminato. Quest’anno la manifestazione ha avuto veramente un grande successo, con gli ascolti che sono saliti anche rispetto alle altre edizioni. Una edizione particolare quella che si è appena conclusa, e che ha visto salire sul palco tanti professionisti del mondo della musica e non solo. Ovviamente non sono mancati gli imprevisti.

Basti pensare a quanto successo nelle prime serate del Festival, quando Blanco ha letteralmente distrutto i fiori che si trovavano sul palco. Ma anche al bacio che vi è stato tra Rosa Chemical e il rapper Fedez: il primo ha infatti prima fatto un balletto esplicito sedendosi sopra di lui, poi appunto lo ha preso di “forza” e lo ha baciato. I fatti pare abbiano dato fastidio a Chiara Ferragni, moglie di Fedez appunto, e nelle scorse ore tra i due si parlava che ci fosse aria di crisi. Ma in queste ore proprio il rapper ha deciso di parlare contro un noto giornalista.

Fedez, parole durissime

Secondo quanto si apprende dalla stampa nazionale Fedez è intervenuto contro la trasmissione Fuori dal Coro, colpevole secondo il cantante di aver avviato una sorta di inchiesta sulla sua presunta omosessualità. “Una giornalista ha contattato tutti i miei amici di infanzia per chiedere se io sia gay. Non sono gay, non avrei problemi a dirlo se lo fossi” – così ha sbottato il cantante.

Fedez è stato veramente infastidito da quanto accaduto, nelle sue dichiarazioni è mancato ogni riferimento alla moglie Chiara Ferragni. Che tra i due ci sia davvero aria crisi? Questo ovviamente al momento non è dato saperlo, eventualmente saranno i diretti interessati a parlare e a far capire come stanno le cose.

“Caro Fedez ti sei sbagliato. Fuoridalcoro non ha mandato nessuna giornalista a fare domande sul tuo orientamento. Mi spiace deluderti ma questa settimana manderemo in onda come sempre inchieste sulla sanità, sulla sicurezza, sulle case occupate, e nessun servizio su di te. Per cui ti pregherei di rivolgere altrove le tue frasi insolenti” – questa la replica del conduttore Mario Giordano.