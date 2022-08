Elisabetta Gregoraci, il suo ex rompe il silenzio e racconta tutto: "Stava con Flavio, con me e anche con..

Ascolta questo articolo

Gli italiani conosceranno tutti sicuramente la showgirl e conduttrice televisiva Elisabetta Gregoraci. Si tratta di una delle personalità più note dello showbiz italiano che negli scorsi anni ha fatto molto parlare di sé, anche per la sua storia d’amore con Flavio Briatore, di molti anni più grande di lei. Nonostante questo tra i due ci sono stati 10 anni di matrimonio, poi nel 2017 è arrivata la separazione consensuale. Da sempre la Gregoraci affascina per il suo fisico mozzafiato.

La sua carriera è cominciata nel 1997, quando partecipò come Miss Calabria al concorso di bellezza italiano Miss Italia. Qui si classificò 24esima ottenendo il titolo di Miss Sorriso, mentre nel corso della sua carriera la Gregoraci è comparsa in numerose trasmissioni come ad esempio “Ciao Darwin” e in alcune fiction televisive come “Le ragazze di Piazza di Spagna” e “Un medico in famiglia”. Recentemente Elisabetta ha condotto il Radionorba Battiti Live Tour in Puglia. In queste ore però un suo ex fidanzato ha rotto il silenzio, usando parole al vetriolo nei confronti di Elisabetta.

Cosa è successo

Secondo quanto riferisce la stampa nazionale, Mino Magli, fidanzato della Gregoraci tra il 2001 e il 2007, non ha un bellissimo ricordo della storia trascorsa con la showgirl. Anzi, le sue parole sono state molto forti e hanno colpito profondamente i fan di Elisabetta, come come si sa è stata la mogli di Flavio Briatore.

A Live Non è la D’Urso, Magli ha raccontato di aver avuto una storia segreta con la Gregoraci, e che quando Briatore era ricoverato in ospedale a causa di eri problemi di salute essa dormiva da lui. “Sono uscito allo scoperto dopo 13 anni. Prima di espormi ho provato a mandare dei messaggi ad Elisabetta. Il primo l’ha letto e non ha risposto. Per il secondo mi ha bloccato appena ho scritto ‘Sono Mino Magli’” – così ha raccontato a Live, Mino Magli.

Magli riferisce che attorno alla Gregoraci c’era quello che definisce “condominio”. “Un condominio significa tutta sta gente che ha dichiarato che stava con lei quando stava anche con me e Flavio. Non sono stato io ad umiliare lei o Briatore, ma è stata lei a farlo con me. Io Elisabetta l’ho presentata ai miei figli. Comunque quando Flavio era ricoverato in ospedale per una cosa grave, lei vedeva me. Voglio un confronto con lei, vorrei capire perché ha mentito” – questa la richiesta che Magli ha fatto alla ex fidanzata. Staremo a vedere ovviamente se Elisabetta risponderà a queste accuse.