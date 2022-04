Colpo di scena all’Isola dei Famosi: ha perso la testa per il naufrago. "Mi sono appena dichiarata…"

Prosegue con continui colpi di scena l’avventura dei naufraghi Vip all’Isola dei Famosi. Il reality, come ogni anno, sta appassionando milioni di persone. I telespettatori sono curiosi di vedere come si comportanto i concorrenti su un posto così ostile, come è appunto l’isola sulla quale sono stati portati, che si trova in Honduras. In queste ore un’altra tempesta tropicale si è abbattuta sull’isola, costringendo i naufraghi a fare di necessità, virtù.

Tra i concorrenti che quest’anno stanno conquistando il cuore del pubblico c’è sicuramente Nicolas Vaporidis, celebre attore molto amato soprattutto dagli adolescenti in quanto tra i protagonisti di “Notte prima degli esami”. La sua partecipazione all’Isola dei Famosi ha fatto molto felici i fan. Ma ci sono altre personalità che in questa edizione, dedicata alle coppie, stanno facendo parlare di sè, come ad esempio la coppia composta da Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni.

Cosa sta succedendo

Madre e figlio sono molto amati dal pubblico. Iannoni e Di Pietro sono diventati in pochissimi giorni la coppia leader dell’Isola, tanto che hanno mandato al voto Clemente Russo e Floriana Secondi. Ma cè una nota personalità del mondo dello spettacolo che fa il tifo per la coppia, e che ha fatto delle importanti dichiarazioni.

Nel frattempo Vaporidis si è detto stanco di dover provvedere sempre lui a cercare il cibo, mentre la maggior parte degli altri naufraghi se ne sta sul bagnasciuga. In queste ore però è intervenuta appunto una personalità molto famosa: stiamo parlando di Clarissa Selassiè, una delle principesse e concorrenti del Grande Fratello Vip 2021-2022.

La donna è stata ospita a Isola Party, e nel corso del format ha risposto ad alcune domande che le sono state rivolte da Ignazio Moser e Valentina Barbieri. La Selassiè ha mostrato apprezzamento per la coppia Iannoni-Di Pietro. Clarissa ha detto che i due sono molto simpatici e che fa il tifo per loro. “Io adoro Carmen, mi guardavo i video dove recitava le poesie e mi fa morire dal ridere. Poi certo, mi piace anche il figlio, è molto simpatico e carino” – così ha detto Clarissa.

Moser a quel punto le ha chiesto se magari ci potesse essere un incontro tra loro due una volta che Alessandro Iannoni tornerà a casa. “Ho già detto che faccio il tifo per lui e gli mando un grosso bacio. Oddio, sono arrossita, sei tremendo, ci sono cascata! Mi sono appena dichiarata” – così ha infine dichiarato Clarissa Selassiè.