Claudio Bisio, il commento inaspettato su Giorgia Meloni: "È una…"

Ormai il nuovo Governo presieduto dal Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si è insediato e sta già lavorando alacremente per approvare i primi provvedimeni. Provvedimenti che sono arrivati proprio in questi giorni, basti pensare a quanto successo dopo lo sgombero del rave party nel modenese, che ha portato l’Esecutivo a firmare subito un provvedimento che dichiara illegittime tali manifestazioni che si svologono spesso in maniera abusiva e occupando anche degli stabili che spesso sono abbandonati e fatiscenti.

Ma il Governo sta pensando anche ad altri provvedimenti, in quanto si vuole venire incontro alle persone che sono in difficoltà con il caro energia, e starebbero per arrivare delle misure per aiutare chi è in difficoltà con il pagamento di luce e gas. In questi primi giorni di Governo molte sono le personalità famose che hanno espresso la loro opinione circa la neo Premier Meloni.

Claudio Bisio, “Meloni è…”

Secondo quanto si apprende dalla stampa nazionale anche il noto conduttore e comico Claudio Bisio ha espresso la sua opionione circa la Premier Giorgia Meloni. Bisio è stato intervistato da FQMagazine a proposito dell’inizio della nuova stagione di Zelig, che come al solito condurrà al fianco di Vanessa Incontrada.

Per quanto riguarda la situazione politica italiana Bisio ha dichiarato di avere idee completamente opposte a quelle di Giorgia Meloni, ma si è detto comunque contento che una giovane donna sia andata al vertice del Governo. “Vediamo alla prova dei fatti, le prime cose che il Governo ha fatto, sono il contrario di quelle che avrei fatto io. Ripeto, sono contento sia una donna giovane e con delle convinzioni, diverse dalle mie. Speriamo non faccia troppi danni!“ – queste in sostanza le parole di Bisio.

Per Bisio anche la legge elettorale è inadeguata. “È davvero pessima. Chi l’ha fatta ci è morto con le sue stesse armi. Chi vince deve governare, io ho sempre creduto nel maggioritario“ – queste le parole del noto conduttore e comico circa la legge elettorale, che da più parti ormai si chiede di cambiare.