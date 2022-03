Non sono mai sembrati una coppia affiatata, già all’inizio del loro matrimonio, infatti, erano continue le voci che giravano sul loro conto, circa un unione non proprio felice. Ora pare proprio che l’ex nuotatrice sia arrivata al limite e, l’insofferenza per una vita di Corte che non l’ha mai resa davvero felice, ha oltrepassato il livello di sopportazione.

Da qui il gesto sconsiderato, che lascia tutti di stucco. Ora le tensioni a corte, sarebbero davvero arrivate ad un punto di non ritorno e, la principessa, avrebbe posto il marito davanti ad un bivio, prendere o lasciare. Nel Principato, ci sarebbe molta preoccupazione, in quanto si teme che la situazione possa presto degenerare, e incappare in brutte figure internazionali, memori di ciò che è successo oltremanica con le controverse vicende del Principe Harry.

Cosa è successo

La principessa Charlene di Monaco, si sarebbe rifigiata a Roc Agel, presso la lussuosa abitazione in campagna dei Grimaldi, e soprattutto, avrebbe messo il marito Alberto con le spalle al muro: “Voglio vivere a Roc Agel con i bambini altrimenti sarà divorzio”. Secondo le voci che circolano, il Principe Alberto non avrebbe potuto far altro che accettare, per non incappare in una terribile e chiacchierata separazione.

Dopo un lungo periodo di assenza, a causa di seri problemi di salute, che l’avrebbero costretta lontana dal Palazzo per curarsi, ora, Charlene, sarebbe ritornata, ma, questa volta, tira fuori le unghie. Non ha più intenzione di subire, in particolare non sopporterebbe le frizioni con le cognate, Caroline e Stéphanie, che le avrebbero reso la vita in possibile in questi anni di matrimonio, cavalcando sempre l’onda di pettegolezzi e cattiverie nei suoi confronti.

Ora Charlene, dopo le lunghe peregrinazioni, prima in Africa e poi in una clinica Svizzera, per sottoporsi a diversi interventi chirurgichi e terapie particolari per risolvere i suoi delicati problemi di salute, vorrebbe vivere in tutta tranquillità in questa residenza da sogno. Si troverebbe nell’entroterra alle spalle di Monaco e sarebbe totalmente immersa nella natura e distaccata dal mondo esterno. Perfetta per la Principessa, che vuole lasciarsi alle spalle la vita di Corte.