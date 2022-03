C’è Posta per te sa sempre come sorprendere i telespettatori con le sue storie davvero emozionanti e strappalacrime. Nella puntata di ieri, sabato 5 marzo, Maria De Filippi ha raccontato la storia di Stefano, un giovane tifoso juventino che ha perso sua moglie Francesca per un tumore.

Sua madre e sua suocera hanno chiamato la redazione, tramite la sorella di lui, Claudia, per fargli una sorpresa e dargli forza per superare un così grave dolore, dato che l’amore di Stefano e Francesca è stato un amore intenso e travolgente, scoppiato sin da quando erano ragazzini e durato 13 anni, fino al maledetto cancro che si è portato via per sempre la sua dolce metà.

Il regalo di Bonucci e Chiellini

Questo uno stralcio della lettera che Carla, la mamma di Francesca, ha dedicato a suo genero: “Tutto è cambiato quando è arrivata la tragica notizia che ha sconvolto le nostre vite, i nostri rapporti si sono intensificati. Hai sopportato la sofferenza come nessuno al mondo. Hai sacrificato la tua vita senza se e senza ma, facendoti carico dei guai della tua fidanzata, la mia amata bambina. La donna che sei riuscito a portare all’altare realizzando il suo sogno mentre lei era costretta a vivere un incubo. Ti prometto affetto e protezione per il tempo che avremo”.

Stefano ha sempre detto di amare due cose nella vita: sua moglie Francesca, deceduta a soli 26 anni, e la Vecchia Signora. Quindi quale miglior sorpresa se non Bonucci e Chiellini per strappare un sorriso al giovane? Ospiti del programma, i due difensori della squadra bianconera gli hanno dato molto conforto, appoggiando la mamma e la suocera nel dirgli che è importante che lui riprenda in mano la sua vita dopo la morte della moglie Francesca.

Parole toccanti le loro, seguite da alcuni regali per il tifoso juventino: Bonucci ha regalato la sua scarpa sinistra e ha promesso che la destra gli sarà donata allo Stadium dopo una partita. Il ragazzo ha ricevuto in dono anche le maglie dei due campioni bianconeri. Chiellini ha voluto regalargli anche un viaggio per quattro persone in qualsiasi parte del mondo. Stefano, a quel punto, commosso, ha rivelato un retroscena che sembra davvero un segno premonitore: la promessa, fatta a sua moglie Francesca, che avrebbe viaggiato, girato il mondo per vederlo anche per lei, con i suoi occhi. Maria De Filippi non sbaglia mai un colpo… questa è stata una delle storie più seguite della serata di ieri.