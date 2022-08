Berlusconi, dopo Totti e Ilary è il loro turno: "Ci siamo lasciati.."

Ascolta questo articolo

Il loro amore non sembrava affatto essere in discussione, per tutti si trattava di una coppia destinata a durare in eterno. In realtà, anche gli amori che sembravano più indissolubili sono destinati talvolta a finire clamorosamente. Un nuovo terremoto scuote la famiglia Berlusconi, si tratta di uno scoop davvero clamoroso, la nota coppia è finita nell’occhio del ciclone.

Tutte le prime pagine dei settimanali di gossip sono occupate in questi giorni da questa notizia incredibile, pare che la coppia sia in crisi da tempo. In molti sono pronti a scommettere che dopo Ilary e Totti, saranno loro i prossimi ad annunciare una separazione che avrebbe del clamoroso: ecco di chi si tratta.

L’addio clamoroso

Dopo tanti anni insieme, dove mai si era messo in discussione il loro amore, sembra che ultimamente le cose siano cambiate bruscamente. La notizia riguarda la famiglia Berlusconi, quindi non può che destare un certo scalpore e riempire copiosamente le pagine di tutti i giornali.

Dopo 11 anni insieme, la figlia dell’ex premier Silvio Berlusconi, Eleonora, si è detta addio con il marito Guy Binns, noto modello inglese e padre dei suoi tre figli, Riccardo, Flora e Artemisia. Secondo quanto trapela dalle ultime indiscrezioni, pare che la 36enne avesse scoperto un suo tradimento, sul quale non sarebbe riuscita proprio a soprassedere, sancendo così la loro rottura definitiva. Il modello era stato paparazzato al parco Sempione a Milano in compagnia di un’altra donna.

Di recente il settimanale di Alfonso Signorini l’avrebbe paparazzata in Sardegna in compagnia di alcuni amici, ma con la clamorosa assenza del suo compagno. Più che un indizio della loro fine che, nonostante le voci sempre più insistenti di crisi, mai era stata sino ad ora ufficializzata. Il 2022 sarà proprio un anno da ricordare per quanto riguarda gli amori che finiscono, dopo Totti e Ilary Blasi, è venuto il turno di Eleonora e Guy.