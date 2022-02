In questo periodo in Italia il mondo del gossip non fa altro che parlare di presunte crisi di coppia che starebbero vivendo alcuni personaggi dello showbiz nostrano, come ad esempio quella, clamorosa, che vede al centro della questione l’ex calciatore e capitano della Roma, Francesco Totti, e la showgirl Ilary Blasi, marito e moglie da 17 anni. Nelle scorse ore è circolata anche la voce di una presunta crisi tra Gigi Buffon e Ilaria D’Amico, quest’ultima conduttrice sportiva che al momento ha deciso di dedicarsi alla famiglia.

Ma se queste crisi di coppia sono presunte, ci sono amori che si sono già sciolti, è il caso di dirlo, come neve al sole. Stiamo parlando della storia tra Antonino Spinalbese e la bellissima e sexy showgirl, Belen Rodriguez. I due tempo fa si sono lasciati dopo aver vissuto una amore molto intenso. Ma se si pensava che la coppia Spinalbese-Rodriguez si fosse lasciata per incompatibilità di carattere, ci si sbaglia, almeno stando a sentire i soliti bene informati.

Le “scappatelle”

Lo stesso Spinalbese, infatti, avrebbe rilasciato delle dichiarazioni a persone a lui vicine affermando che la storia con Belen non è finita assolutamente per le presunte incompatibilità di carattere di cui si era parlato, ma bensì per alcune “scappatelle” di lei. Un fulmine a ciel sereno, quest’ultimo.

Recentemente la Rodriguez ha confermato di essere tornata single. Erano stati anche stati gli stessi fan a notare una certa incompatibilità tra i due, e ci si aspettava che la loro storia terminasse presto. A lanciare la notizia delle “scappatelle” di lei è stato comunque Alessandro Rosica, che è noto per essere un investigatore social.

Rosica ha spiegato che Spinalbese sarebbe stato in un certo senso molto geloso e non gradiva molto le frequentazioni di Belen Rodriguez prima con Fabrizio Corona e poi con Michele Morrone. La showgirl e conduttrice sarebbe stata trovata in più occasioni a fare serata con i due e lo stesso Spinalbese starebbe anche evitando di tirare in ballo altre informazioni che, a suo dire, potrebbero compromettere la carriera della Rodriguez.