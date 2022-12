Annuncio a sorpresa, il super vip si sposa: la proposta di matrimonio al suo compagno

Ascolta questo articolo

Nel mondo accadono ogni giorno fatti più o meno eclatanti, alcuni dei quali colpiscono in particolar modo l’opinione pubblica. Spesso si tratta ad esempio di decessi dovuti a malori improvvisi, una circostanza quest’ultima che in questo periodo sta interessando in particolar modo il nostro Paese, dove molte persone stanno perdendo la vita tutto ad un tratto. Ma poi ci sono anche altri fatti di cronaca molto gravi, come ad esempio incidenti stradali o omicidi.

Quando un episodio del genere accade ad un vip le persone vanno in ansia, anche perchè queste persone sono molto seguite dalla pubblica opinione. Si pensi ad esempio a quanto accaduto nei mesi scorsi quando diversi artisti di fama nazionale e internazionale hanno annunciato di avere delle brutte malattie. Ma a volte i vip come si sa stupiscono, in positivo, i propri fan, e una nota personalità ha fatto un annuncio sorprendente.

L’annuncio della vip

Secondo quanto fa sapere la stampa internazionale, la star del programma americano Say Say to the dress, versione americana dello show Abito da sposa cercasi, si sta per sposare. Si tratta dello stilista e conduttore Randy Fenoli, che ha finalmente deciso di dire “sì” al suo compagno Mete Kobal.

E ovviamente la proposta di matrimonio non poteva che arrivare nel migliore dei modi. Randy ha infatti ingaggiato la wedding planner Marcy Bloom, tra le migliori nel Paese. “Come sa chiunque conosca Randy personalmente o dalla tv, ‘sottostimato’ non è una parola che fa parte del suo vocabolario” – queste le parole che la Bloom ha fatto sapere a People.

“Sono il re delle spose da 30 anni, onestamente non avrei mai pensato che sarebbe successo anche a me”– così ha raccontato Fenoli nell’ambito del servizio che People ha realizzato per la proposta. Insomma, dopo tante persone a cui ha trovato l’abito e la cerimonia adatte, adesso par sia proprio arrivato il proprio turno. E pare ci sia riuscito alla perfezione.