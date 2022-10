"Addio per sempre". Roberto Benigni e Nicoletta Braschi, il triste annuncio è arrivato poco fa

Ascolta questo articolo

Nicoletta Braschi e Roberto Benigni rappresentano una delle coppie italiane più celebri e longeve del mondo dello spettacolo. Sposati da oltre 30 anni, i due hanno recitato insieme in tanti film di successo, tra i quali spicca il premio Oscar ‘La vita è bella’. In occasione della cerimonia di premiazione per Leone D’oro alla carriera vinto lo scorso 2021, l’attore commosse tutti con una dedica speciale alla moglie.

In queste ore la coppia ha voluto ricordare un grande amico e collega scomparso di recente, che aveva interpretato una parte in uno dei loro film più celebri: Pinocchio. Purtroppo è scomparso improvvisamente, lasciando un vuoto enorme nel mondo dello spettacolo italiano: ecco di chi parliamo.

L’addio all’attore

In questi giorni il mondo del cinema è sconvolto da un grave lutto. In tanti hanno voluto dare l’ultimo saluto al noto attore comico, noto soprattutto per il celebre duo comico dei Fichi d’India, che per anni ha spopolato in tv a Zelig. A dare per primo il triste annuncio della sua dipartita è stato su Instagram l’amico Paolo Belli, che ha voluto salutarlo pubblicando un’ultima foto insieme con la didascalia: “R.I.P Grande amico mio”.

Bruno Arena era amato da tutti, amici e colleghi e, soprattutto, dal suo pubblico, che mai si era dimenticato di lui nonostante si fosse allontanato dal mondo della tv da diversi anni a causa di seri problemi di salute. Tra i tanti che hanno voluto dargli un ultimo saluto anche la celebre coppia Benigni e Braschi, che con Arena avevano lavorato insieme nel loro film Pinocchio, dove il comico interpretò la parte della Volpe.

“Nicoletta Braschi e Roberto Benigni salutano con tutto il loro affetto Bruno Arena, un attore comico e un uomo speciale, pieno di entusiasmo per l’arte e per la vita”, questo l’ultimo saluto della celebre coppia ad uno degli attori comici più amati ed apprezzati in Italia.