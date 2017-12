La matita occhi Kajal nera di Astra Make-Up è uno dei prodotti migliori dell’azienda.

Il packaging è molto semplice ma allo stesso tempo elegante e raffinato: nero con scritte e dettagli dorati. Essendo il kajal un prodotto appositamente studiato per la rima interna dell’occhio la mina è molto morbida e scorrevole, rendendo l’applicazione confortevole e veloce, dato che non bisogna ripassare più e più volte.

La scrivenza è alta, permettendo di ottenere una riga di un colore nero pieno ed intenso. Data la sua scrivenza e facilità di applicazione può essere usata anche sulla palpebra mobile, modulando lo spessore della riga in base alle proprie esigenze. In particolare, sulla palpebra mobile superiore può essere facilmente sfumata con uno sfumino od un pennello da sfumatura, per ottenere un effetto smokey eyes sia leggero che marcato (anche in questo caso dovrete modulare lo spessore della matita e l’intensità sfumatura in base al risultato che si desidera ottenere).

Unica pecca è la durata nei mesi caldi: in estate specie nelle giornate torride sono costretta a ritoccare la matita dopo qualche ora, ma credo che questa sia una caratteristica in comune con quasi tutte le matite occhi. A parte questo ha una buona durata, resiste tutto il giorno senza sbavare, specie nella rima inferiore.

Il prezzo è davvero conveniente: solo due euro per una matita che non ha nulla da invidiare a quelle delle marche più costose. I prodotti Astra Make-Up si possono trovare nei negozi dedicati alla cura della persona ed in alcune profumerie.

Ecco l’INCI: octyldodecyl stearoyl stearate, hydrogenated palm kernel glycerides, cera carnauba, myristyl lactate, hydrogenated vegetable oil, rhus succedanea fruit cera, candelilla cera, hydrogenated palm glycerides, nylon-12, sucrose acetate isobutyrate, olus oil, cera alba, talc, silica, sorbic acid, tocopheryl acetate, CI 77499, CI 77891, CI 77519.