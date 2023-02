Tv sotto choc, l’annuncio in diretta Tv: "Pippo Baudo è…"

Ascolta questo articolo

Nel mondo accadono ogni giorno fatti più o meno eclatanti, alcuni dei quali colpiscono in particolar modo l’opinione pubblica. Spesso si tratta ad esempio di decessi dovuti a malori improvvisi, una circostanza quest’ultima che in questo periodo sta interessando in particolar modo il nostro Paese, dove molte persone stanno perdendo la vita tutto ad un tratto. Ma poi ci sono anche altri fatti di cronaca molto gravi, come ad esempio incidenti stradali o omicidi.

Quando un episodio del genere accade ad un vip le persone vanno in ansia, anche perchè queste persone sono molto seguite dalla pubblica opinione. Si pensi ad esempio a quanto accaduto nei mesi scorsi quando diversi artisti di fama nazionale e internazionale hanno annunciato di avere delle brutte malattie. E in queste ore una notizia molto particolare è arriva su un vip, in particolare su Pippo Baudo.

Pippo Baudo, cosa è successo?

Nella giornata del 18 febbraio è andata infatti in onda un’altra puntata di Italia Sì, programma Rai condotto da Marco Liorni. La puntata si è aperta con una lunga intervista a Pippo Balistreri, che per oltre 40 anni è stato direttore di palco al Festival di Sanremo, kermesse che tra l’altro si è chiusa da pochi giorni.

Balistreti ha ricordato proprio quelle edizioni del Festival, che all’epoca era condotto da Pippo Baudo. In particolare l’episodio in cui Cavallo Pazzo tentò di aggredire il conduttore. Proprio nel rivedere quell’episodio lo sguardo di Balistreri si è fatto più serio, tanto che di lì a pochi secondi ha fatto una affermazione che spiazzato tutti.

“Pippo Baudo ora credo stia male”. Parole, queste di Balistreri, accolte prima da un profondo silenzio, poi da un grande applauso di tutto lo studio. “Mandiamo un grande abbraccio a Pippo Baudo”- così ha chiosato Liorni visibilmente emozionato. Che cosa abbia Baudo ancora non è dato sapere, molto probabilmente lo si saprà nel giorno di giorni, o qualche settimana.