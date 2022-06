Trovato morto in un parcheggio: il figlio vip è morto

Ascolta questo articolo

Nel mondo accadono ogni giorno fatti più o meno eclatanti, alcuni dei quali colpiscono in particolar modo l’opinione pubblica. Spesso si tratta ad esempio di decessi dovuti a malori improvvisi, una circostanza quest’ultima che in questo periodo sta interessando in partcolar modo il nostro Paese, dove molte persone stanno perdendo la vita tutto ad un tratto. Ma poi ci sono anche altri fatti di cronaca molto gravi, come ad esempio incidenti stradali o omicidi.

Quando un episodio del genere accade ad un vip le persone vanno in ansia, anche perchè queste persone sono molto seguite dalla pubblica opinione. Si pensi ad esempio a quanto accaduto recentemente a Eva Henger, che in Ungheria è stata coinvolta in un incidente stradale con il marito rimanendo seriamente ferita. In queste ore una nota personalità del mondo del cinema è stata invece trovata senza vita, vediamo di chi si tratta.

Cinema sotto shock

Secondo quanto riportano i media internazionali Harrison Wagner, è stato trovato senza vita in un parcheggio a North Hollywood, nel distretto di Los Angeles, in California. Si tratta del figlio di Jack Wagner. Al momento non sono note le cause del decesso di Harrison.

Jack, il padre, ha interpretato per diverso tempo Nick Marone nella soap opera Beautiful, ovvero quel personaggio tanto conteso tra Brooke Logan e Bridget Forrester. Il figlio Harrison pare non abbia avuto una esistenza felice, in quanto ha avuto problemi di con droga e depressione tanto che per una settimana scappò addirittura da casa.

Jack e la ex moglie Cristina, genitori di Harrison, non hanno per il momento commentato l’accaduto. I due, come gli altri famigliari, sono sconvolti dal dolore. La morte di Harrison Wagner è stata dichiarata alle ore 5:14 della notte. Nelle prossime ore ci saranno sicuramente ulteriori aggiornamenti su quanto accaduto a Los Angeles.