Rai in lutto, l’Italia piange la sua scomparsa: è morto poco fa

Morto il noto regista

Secondo quanto si apprende dalla stampa nazionale è venuto a mancare il regista di Giochi Senza Frontiere, Luigi Turolla. L’uomo aveva 90 anni ed è stata una delle personalità di spicco della televisione italiana, per la Rai aveva curato anche le edizioni di “Orizzonti della scienza e della tecnica” e “Cordialmente”.

Turolla è stato anche un importante documentarista. Tra i suoi documentari più noti figura “Continente di ghiaccio”, lungometraggio realizzato dall’Istituto Luce in Antartide nel 1975. Il regista nacque il 9 luglio 1932 a Milano, la sua carriere come documentarista iniziò negli anni Cinquanta. Da ricordare la grande amicizia che ha legato Turolla a Claudio Lippi il quale condusse diverse edizoni di Giochi Senza Frontiere proprio quanto Turolla era regista del programma.

Nel 1963 Turolla diresse il suo unico lungometraggio a soggetto, “La mano sul fucile”, e questo narrava una storia di giovani sullo sfondo della guerra e della Resistenza con risvolti psicologici e morali. Rimase tuttavia un episodio isolato, perchè Turolla poi tornò a dedicarsi alla documentaristica.