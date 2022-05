Ascolta questo articolo

Dopo più di due anni la pandemia da Covid continua ancora a spaventare il mondo. Periodicamente continuano a spuntare nuove varianti che, sebbene meno letali, si dimostrano più contagiose. C’è sempre più preoccupazione da parte degli esperti soprattutto in vista dell’autunno, che si preannuncia particolarmente ‘caldo’ da questo punto di vista.

Come ogni anno, grazie all’arrivo della bella stagione la situazione è in netto miglioramento. Il Governo ha deciso per questo di allentare le restrizioni limitando di molto il green pass e l’uso della mascherina. Non tutti, però, sono d’accordo con questa linea e ritengono possa portare a gravi conseguenze. Intanto chi ha contratto la nuova variante Omicron 5 ha segnalato un nuovi sintomi: ecco cosa hanno lamentato.

Di cosa si tratta

Nel corso di un’intervista a Il Messaggero Massimo Ciccozzi, responsabile di Statistica medica e epidemiologia molecolare dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, ha fatto il punto della situazione sulla nuova variante Omicron 5. Innanzitutto ha sollevato notevoli preoccupazioni circa la linea più indulgente del governo dal punto di vista delle restrizioni, facendo presente che presto c’è il rischio di pagarne le conseguenze.

A partire da settembre si teme una nuova ondata, questa volta causata dalle varianti Omicron 4 e 5 che già starebbero spopolando in Sudafrica. Sebbene in terra africana non si registrino molti ricoverati o malati gravi, bisogna comunque prestare attenzione alle reinfezioni, in quanto chi ha contratto queste sottovarianti ha lamentato nuovi sintomi molto debilitanti.

Tra i sintomi della nuova variante, oltre a quelli già noti come mal di gola, raffreddore, tosse, perdita di gusto e olfatto, sono spuntati anche il vomito e una stanchezza più duratura. Come ha spiegato il professore Ciccozzi, queste nuove varianti sono in grado di eludere i vaccini ed è per questo che, con l’arrivo della stagione fredda, si teme una nuova ondata anche da noi in Europa .