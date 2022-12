Nino D’Angelo, la notizia improvvisa dall’ospedale

Ascolta questo articolo

Nino D’Angelo, la notizia dall’ospedale

Secondo quanto si apprende dalla stampa nazionale il cantante Nino D’Angelo, uno dei massimi esponenti della canzone napoletana a livello internazionale, in queste ore si è recato presso il Centro Clinico NeMO Napoli situato presso l’Azienda Ospedaliera dei Colli – Ospedale Monaldi a attivo dal 2020. Il centro si occupa della cura delle malattie neuromuscolari come la SLA, SMA e le distrofie muscolari.

D’Angelo è testimonial di NeMO Napoli sin dalla sua fondazione. Il cantante ha espresso anche un proprio pensiero, ricordando come anche la sua storia sia intrisa di situazioni che lo hanno visto con numerose difficoltà. “Sento una grande responsabilità” – così ha detto Nino D’Angelo alla stampa nazionale.

“Oggi più che mai dobbiamo continuare a credere nella possibilità di fare progetti per il domani, proprio grazie all’amore per la vita, che è l’amore capace di donare. Ma il donarsi ha bisogno anche di gesti semplici, concreti, che arrivino al cuore, come quando si manda un bacio, nel quale si racchiude il senso stesso della vita che prosegue”– questo il messaggio di Nino D’Angelo.