Musica italiana sotto choc, il cadavere è stato ritrovato in un bosco

Ascolta questo articolo

Nel mondo spesso accadono fatti di cronaca che sconvolgono la pubblica opinione. Si pensi ad esempio a quanto sta accadendo in questi giorni con la morte della Regina Elisabetta II, Sovrana del Regno Unito. La sua improvvisa dipartita, inaspettata in tempi così brevi da quando essa ha cominciato ad avvertire i primi malesseri, ha sconvolto il mondo, chiudendo, di fatto, un’era. Tutti i nipoti si sono stretti attorno a lei, anche il figlio Carlo, divenuto Re con il nome di Carlo III.

In queste ore poi in Italia è arrivata la notizia che riguarda Gina Lollobrigida, la quale è stata vittima di un incidente. Dopo essere caduta la notissima attrice ha subito la frattura scomposta di un femore. Le sue condizioni comunque non sarebbero gravi. Ma una tragedia di enormi proporzioni ha sconvolto il mondo della musica, vediamo cosa è successo.

Morte improvvisa

Secondo quanto si apprende dalla stampa internazionale, è stato trovato morto il chitarrista Ivan Dragicevic. L’artista era di origini serbe, aveva 39 anni e viveva ad Alte Ceccato di Montecchio Maggiore. Da quanto si apprende egli viveva assieme alla madre. Il corpo del musicista è stato trovato attorno alle 18:40 negli scorsi giorni.

Le autorità hanno subito cominciato le indagini attorno a questo fatto di cronaca che ha sconvolto tutti. Il cadavere del musicista è stato trovato in avanzato stato di decomposizione. Sono state le analisi effettuate sul corpo della vittima che hanno permesso di risalire alla sua identità.

“Ciao Ivan il tuo sorriso e il suono della tua chitarra ci mancheranno, è stato bello averti conosciuto, condividendo con te le nostre sognanti armonie” – così ha scritto sui social la band in cui egli suonava, ovvero gli Ethereal Lus, su Facebook. Sul caso proseguono le indagini degli investigatori. Nelle prossime ore si potranno sicuramente conoscere ulteriori dettagli sull’accaduto.