Muore a soli 27 anni: l’ultimo messaggio su Facebook è una lezione di vita

Nel mondo accadono casi di cronaca che sconvolgono la pubblica opinione. Alcuni di questi casi rimangono nella mente delle persone per tantissimo tempo, questo perchè spesso si tratta di tragedie. improvvise che scuotono tutti. I giornali ogni giorno riportano diverse notizie alcune molto particolari e che fanno riflettere. Non sempre i drammi accadono a causa di episodi particolari come incidenti stradali o omcidi, ma anche le malattie sono una delle cause di decesso.

E ci sono nel mondo malattie molto gravi come i tumori per cui ancora si stanno studiando delle terapie specifiche. La storia che vi stiamo per raccontare ha fatto breccia nel cuore di tutte le persone, anche perchè una giovanissima ragazza prima di decedere a causa di un male molto serio ha pubblicato un messaggio che ha fatto riflettere tutti. Vediamo di cosa si tratta.

Il messaggio straziante

Holly Butcher era una ragazza di 27 anni deceduta a causa del sarcoma di Ewing, un micidiale tumore alle ossa che spesso non lascia scampo a chi ne è affetto. La giovane ha lottato strenuamente contro la malattia, ma sapeva che prima o poi avrebbe dovuto lasciare questo mondo, e il suo ultimo messaggio su Facebook è stato straziante.

Il messaggio che Holly ha scritto e che ha voluto condividere con il mondo intero è un inno alla vita, che ha fatto in brevissimo tempo il giro della Rete. “Voglio che le persone smettano di preoccuparsi riguardo alle piccole cose stressanti e senza senso che capitano quotidianamente” – così ha detto Holly nel suo messaggio, e poi ha continuato con parole che hanno spezzato il cuore.

“Ascoltate la musica, ascoltatela davvero. La musica è terapia. Accarezzate il vostro cane. Parlate ai vostri amici e mettete giù quel telefono. Viaggiate, se vi piace, altrimenti non fatelo. Lavorate per vivere, non vivete per lavorare. Mangiate le torte senza rimorsi. Non fate ciò che gli altri credano che valga la pena fare. Dite ai vostri cari che li amate. E se qualcosa vi rende tristi, sappiate che avete il potere di cambiarlo” – questa è la parte finale del messaggio lanciato dalla ragazza, che poco dopo appunto ha lasciato per sempre i suoi cari e chi le voleva bene.