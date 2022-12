Michele Merlo, il terribile gesto nei suoi confronti: la madre su tutte le furie

Ascolta questo articolo

Tutti ricordano il giovanissimo cantante Michele Merlo, famoso per aver partecipato ad Amici e deceduto il 6 giugno 2021 a causa di una leucemia fulminante. Da quel giorno i genitori non si danno pace e cercano di stabilire come siano andati davvero i fatti, se il loro figlio si sarebbe o meno potuto salvare. Tutto il mondo della musica è rimasto sconvolto quando nelle redazioni giornalistiche di tutto il Paese arrivò la notizia del decesso del giovanissimo artista.

Diverso tempo fa Maria De Filippi, proprio in ricordo di Michele, aveva fatto eseguire una coreografia al ballerino Samuel sulle note di “Farfalle” il singolo inedito del cantante uscito un anno dopo la sua tragica scomparsa. Ma in queste ore sono arrivate nuove notizie circa il cantante deceduto, è successo infatti qualcosa di abominevole.

Michele Merlo, la notizia shock

Secondo quanto si apprende dalla stampa nazionale, in particolare dalla madre di Michele, qualcuno avrebbe sottratto illecitamente dalla tomba del cantante degli oggetti. Michele si trova sepolto nel cimitero comunale di Rosà, in provincia di Vicenza, in Veneto. La scoperta sarebbe stata fatta dalla mamma di Michele.

Alcuni individui, rimasti ovviamente ignoti, avrebbero portato via sia una tazzina che un anello con incisa la lettera M dalla tomba del figlio. “Sono già arrabbiata con questo mondo, dove purtroppo devo e sto sopravvivendo. Ma ancora di più con chi si permette di prendere (rubano) i regali di Michele. Non parliamo dei fiori, ma è sparito un suo anello con una M e oggi mi sono accorta che manca una tazza con un bassotto” – queste le parole della mamma del cantante.

“Per chi fosse stato: hai fatto un gesto veramente ignobile!!! Devi solo vergognarti!” – così conclude rammaricata e adirata la madre di Michele Merlo. Un gesto squallido, nei confronti non solo del defunto, ma di una intera famiglia che sta lottando per la verità e che è ancora distrutta dal dolore per la perdita del loro caro figlio.