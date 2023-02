Maurizio Costanzo, quanto vale il suo patrimonio di ville, diritti d’autore e molto altro

Ascolta questo articolo

Un vero e proprio fulmine a ciel sereno quello che, nella tarda mattinata di venerdì 24 febbraio, ha scosso profondamente il mondo del giornalismo italiano. A spegnersi improvvisamente in una clinica romana Maurizio Costanzo, mostro sacro del giornalismo e profondo innovatore della nostra televisione.

Il noto giornalista lascia un patrimonio immenso ai suoi eredi, che annovera non solo immense proprietà immobiliari ma anche notevolissime proprietà intellettuali. Un vero e proprio tesoro, come l’ha definito qualcuno, costruito nell’arco di 60 anni di onorata carriera: scopriamolo insieme.

Il ‘tesoro’ di Costanzo

L’eredità di Maurizio Costanzo è costituita da un patrimonio non indifferente, anche perchè, come detto, oltre ai beni materiali, comprende anche le proprietà intellettuali. Basti pensare, a tal proposito, alle canzoni che ha scritto lo stesso giornalista, una su tutte il capolavoro ‘Se telefonando’: un bene inestimabile non solo per i suoi eredi, ma per tutta Italia.

Da una valutazione approssimativa del suo patrimonio, si tratterebbe all’incirca di oltre 60 milioni di euro. A Roma Costanzo possedeva insieme a Maria De Filippi due appartamenti nel quartiere Prati. Poi vi sono le preziose proprietà nelle mete estive preferite dal giornalista: cioè in provincia di Grosseto, nei pressi delle terme di Saturnia, ed una villa al mare ad Ansedonia, la sua preferita, dove il giornalista lavorava scrutando “il mare e l’Argentario“.

A chi spetterà ora questo immenso patrimonio? Gli eredi diretti sono la quarta moglie Maria De Filippi, il figlio adottivo Gabriele e i due figli, Saverio e Camilla, nati dal matrimonio con Flaminia Morandi, sposata nel lontano 1973. Ma per il momento i cari di Maurizio Costanzo sono ancora impegnati a ricordarlo con i giusti onori: dopo la chiusura della camera ardente nel tardo pomeriggio di ieri, i funerali del noto giornalista sono, invece, previsti per oggi, 27 febbraio, presso la Chiesa degli artisti a piazza del Popolo alle ore 15.