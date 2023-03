Maurizio Costanzo, la notizia improvvisa sul testamento

Ascolta questo articolo

Maurizio Costanzo è stato un pioniere del giornalismo italiano, una personalità che è riuscita per certi versi anche a cambiare, in meglio, il modo di fare giornalismo. Il suo show, il Maurizio Costanzo Show, è sttata una delle trasmissioni più seguite della televisione. Purtroppo il conduttore ci ha lasciato nelle scorse a 84 anni. Costanzo si trovava ricoverato per eseguire un piccolo intervento chirurgico presso la clinica Paideia di Roma.

Improvvisamente però le sue condizioni sono peggiorate, tanto da portarlo nel giro di poche ore alla morte. Un dolore enorme per la sua famiglia, e anche per sua moglie Maria De Filippi e i figli. Durante i funerali, svolti nella giornata del 27 febbraio, mentre il feretro si allontanava Maria è scoppiata a piangere, abbracciata dal figlio adottivo Gabriele. Ma vediamo in che cosa consiste il patrimonio di Costanzo e chi ne potrà beneficiare.

Costanzo, il patrimonio

Secondo quanto riferisce la stampa nazionale il patrimonio di Maurizio Costanzo è davvero immenso. A partire dalla villa sull’Argentario fino ai diritti d’autore sulle sue opere scritte, sia libri che Costanzo ha prodotto nel corso della sua vita. Il patrimonio andrà quindi equamente diviso tra i famigliari.

Oltre alla moglie, ci sono i due figli nati dal loro amore, e il figlio adottivo Gabriele. Solamente a Roma, il giornalista possedeva con Maria De Filippi due appartamenti da 150 metri quadri, collocati nel quartiere Prati, mentre sempre in Toscana un’altra proprietà a poca distanza dalla villa dell’Argentario in località Poderi di Sotto.

Secondo la ricostruzione operata dai colleghi del quotidiano Repubblica alcune di queste proprietà sarebbero da dividersi tra i figli Saverio e Camilla. Staremo comunque a vedere come sarà diviso il ricco patrimonio di Maurizio Costanzo, la famiglia è ancora avvolta dal dolore per la scomparsa del noto giornalista. Vedremo se Costanzo abbia lasciato anche testamento.