Loredana Bertè, la tragica notizia in diretta Tv

Ascolta questo articolo

Tutti conosciamo la cantante Loredana Bertè, la notissima cantante italiana famosissima per i suoi successo avuto nel corso della sua strepitosa carriera. Ultimamente ha prodotto, come sempre, canzoni che hanno avuto il favore del suo pubblico. La Bertè ha fatto la storia della musica italiana ed è una delle artiste nostrane più conosciute al mondo. Come si sa i vip vengono molto seguiti dalla gente, che siano cantanti o anche attori e comunque gente di spettacolo.

Purtroppo dobbiamo darvi conto di una cosa molto seria accaduta a Loredana Bertè. In questo periodo la cronaca è piena di episodi che stanno vedendo coinvolti i vip, spesso si tratta di episodi passeggeri che si risolvono nel giro di pochissimo tempo. La notizia che vi stiamo per dare è stata anche confermata dallo staff che segue Loredana. Vediamo quindi nel dettaglio che cosa le è accaduto, i fan sono rimasti senza parole quando hanno saputo che cosa le è successo.

Loredana Bertè, fan in ansia

“Cari tutti, mi trovo in hotel vicino a Lanciano da 2 giorni e volevo concludere in bellezza il mio Manifesto Summer Tour” – così comincia il post che ha pubblicato sui social Loredana Bertè, e con il quale ha avvisato i fan che purtroppo il concerto di Lanciano è stato sospeso a causa di un problema di salute.

“Ieri subito dopo cena ho iniziato a stare male, forse per qualcosa che ho mangiato. Febbre e vomito, ma niente Covid (ho fatto 3 tamponi: tutti negativi). Il medico che mi ha visitata oggi in hotel parla di possibile virus gastrointestinale” – così ha specificato poi la cantante, la quale quindi ha tranquillizzato tutti che non è affetta dal Covid-19.

La Bertè ha dichiarato di essere davvero molto spossata e affaticata, ma la situazione dovrebbe migliorare presto. La cantante ha informato che sta cercando un modo per rientrare a Milano. Per Loredana è stata un’estate davvero bellissima e ha partecipato anche al Tim Summer Hits, per poi appunto cominciare il suo tour partendo da Roseto degli Abruzzi.