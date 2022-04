L’epatite di origine ignota sta preoccupando il mondo intero: fate attenzione a questi sintomi

In questi giorni non si sta facendo altro che parlare della misteriosa malattia che sta colpendo moltissimi bambini nel mondo. Si tratta di una forma di epatite che non era mai stata riscontrata nella storia della medicina e che sta preoccupando le autorità sanitarie. Al momento la situazione viene tenuta sotto controllo in tantissimi paesi d’Europa, e anche negli Stati Uniti, dove anche sono stati riscontrati diversi casi della malattia in questione.

Secondo quanto riferiscono i media internazionai nel mondo sono 169 i casi di epatite anomala riscontrati. Alcuni bambini hanno dovuto subire anche un trapianto del fegato. Le condizioni di alcuni piccoli pazienti non sono gravi, ma l’epatite pare dia sintomi piuttosto severi. Come spiegato dal dottor Flora, è stata trovata una associazione da Covid-19 e adenovirus, ma molto debole. Vediamo quindi quali sono i sintomi più comuni di questa malattia.

I sintomi della malattia misteriosa

La malattia in questione è arrivata purtroppo anche in Italia. Una 13enne veneta è stata colpita dall’epatite sconosciuta negli scorsi giorni: le sue condizioni di salute sono buone e non ha avuto bisogno di particolari cure, anche se dovrà presentarsi di tanto in tanto per i dovuti accertamenti. Altri bambini sono stati colpiti.

Le generalità della 13enne ovviamente non sono state diffuse per ovvi motivi di privacy, in quanto trattasi di una minore. Nel Veneto sono stati già individuati 7 casi relativi a questa malattia. Bisogna precisare che nessuno di loro si trovava in condizioni tali da rischiare la vita. Si vuole capire adesso se l’epidemia possa crescere o meno.

I sintomi della malattia sono diversi, e vanno dai dolori addominali a sintomi tipici di una influenza, come vomito e malessere generale. Quando si notano questi sintomi è necessario sottoporre il bimbo che ne è affetto a dei controlli specifici per escludere che possa trattarsi della misteriosa epatite. La 13enne veneta presentava anche problemi di coagulazione del fegato che poi sono scemati nel corso dei giorni.