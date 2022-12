L’autocisterna è esplosa nel tunnel: ci sono decine di morti

Ascolta questo articolo

Nel mondo accadono ogni giorno fatti più o meno eclatanti, alcuni dei quali colpiscono in particolar modo l’opinione pubblica. Spesso si tratta ad esempio di decessi dovuti a malori improvvisi, una circostanza quest’ultima che in questo periodo sta interessando in particolar modo il nostro Paese, dove molte persone stanno perdendo la vita tutto ad un tratto. Ma poi ci sono anche altri fatti di cronaca molto gravi, come ad esempio incidenti stradali o omicidi.

Basti pensare a quanto accaduto nella serata del 16 dicembre, quando un terribile incidente stradale è costato la vita a due ragazzi di 19 e 32 anni sulla strada provinciale che collega Brindisi a San Pietro Vernotico, poco dopo lo svincolo per Tuturano. E in queste ore un altro sinistro stradale ha causato decine di morti.

Esplosione nel tunnel

Secondo quanto si apprende dalla stampa internazionale, una autocisterna che trasportava prodotti infiammabili è esplosa all’interno di un tunnel, provocando la morte di 19 persone (tra le quali anche alcuni bambini), oltre al ferimento di altre 32. Il dramma s’è consumato a Salang, a nord di Kabul, capitale dell’Afghanistan.

Al momento sono ancora tutte da accertare le cause che hanno portato a questo terribile incidente stradale. Secondo quanto si apprende dal portavoce del Ministero dei Lavori pubblici le fiamme sono state spente e le autorità stanno tentando di ripristinare il prima possibile i collegmenti nel tunnel.

Il bilancio delle vittime e dei feriti è ancora provvisorio e potrebbe aggravvarsi nelle prossime ore. Il tunnel in questione è un collegamento chiave e molto importante per tutto il Paese, in quanto consente i collegamenti tra il Nord e il Sud della nazione. Le autorità continuano ad indagare su questo assurdo fatto di cronaca che ha interessato il territorio dell’Afghanistan. Nessuno si sarebbe aspettato un dramma simile con decine di morti.