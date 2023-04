Latte vegetale: i nutrizionisti consigliano quello di soia, spiegato il motivo

Insieme ai succhi di frutta e di verdura, i latti vegetali rientrano nella categoria delle bevande prive di latte di origine animale, quindi perfetto per i vegani e per chi invece è intollerante al lattosio. Il latte vegetale è ricco di vitamine, minerali e grassi saturi che proteggono il corpo e ne preservano il corretto funzionamento.

Alla domanda se il latte vegetale fa bene, dipende dal tipo di latte che si sceglie, se è fortificato di vitamine e minerali, quanti zuccheri aggiunti contiene e come si adatta alle nostre diete. Non si può dive che una bevanda vegetale contenga stessi ingredienti del latte di origine animale e inoltre alcune marche di latte vegetale contengono più zucchero di una brioches.

Il latte vaccino è ricco di calcio, potassio e vitamine del gruppo e spesso viene arricchito con vitamina A e D. Mandorla, avena, cocco, piselli, riso e soia, confrontiamo questi latti vegetali e scopriamo il migliore da inserire nella nostra dieta:

Latte di mandorla: Dal sapore simile alla nocciola, il latte di mandorla è la più venduta e la notizie è che è poco calorica una tazza contiene solo calorie, circa un quarto delle calorie presenti nel latte comune di origine animale. Se si è allergici alla frutta secca, questa bevanda è da evitare.

Latte d’avena: Denso e cremoso la pecca è che questo tipo di latte è si povera di grassi, quindi di calorie rispetto al latte vaccino ma contiene 7 grammi di zucchero aggiunto e solo 3 gr di proteine, quindi meglio preferire prodotti preparati con la farina di avena, per usufruire delle fibre importanti per l’intestino e tenere sotto controllo glicemia e colesterolo.

Latte di cocco: Ricavata dalla polpa grattugiata delle noci di cocco è naturalmente dolce e ha circa la metà delle calorie del latte normale, però è povero di proteine. Essendo l’equivalente del grasso del latte vaccino è probabille faccia aumentare i livelli di LDL, ossia il colesterolo cattivo.

Latte di piselli: Poco diffuso in Italia, il latte ai piselli è ricco di proteine, 8 gr per tazza e quando non è zuccherato, contiene circa la metà delle calorie del latte vaccino intero, quindi ottimo ma peccato non si trovi.

Latte di riso: Questo tipo di latte è molto leggero, poco calorico e privo di grassi saturi. Non apporta particolari benefici rispetto alle altre bevande vegetali e contiene carboidrati che possono convertirsi in glucosio, quindi innalzare la glicemia, un problema per i diabetici.

Latte di soia: Le bevande a base di soia sono le più diffuse, tra i diversi tipi di latte vegetale. Tra i suoi pregi troviamo quello di un latte nutriente ma leggero, un ottimo alleato per cuore e arterie e per chi ha il colesterolo alto o per chi vuole prevenire malattie cardiovascolari, grazie anche agli isoflavoni, perfetto alleato per le donne in menopausa. Queste caratteristiche fanno del latte di soia il miglior latte vegetale e anche il meno costoso. L’unica attenzione da prestare è quello per i soggetti allergici a questo legume.