La medicina naturale più antica ed efficace al mondo? Il sorriso

Provate a fare un piccolo esercizio, posizionatevi davanti ad uno specchio cercando di assumere un’espressione neutra. Ora provate a pensare a qualcosa di piacevole come il volto di vostro figlio, il profumo di un prato fiorito, l’aroma della cioccolata calda in un freddo pomeriggio d’inverno … Vi accorgerete che in modo del tutto spontaneo gli angoli delle vostre labbra si solleveranno e apparirà sul vostro volto un sorriso.

Si tratta di una reazione assolutamente spontanea e naturale con cui l’essere umano reagisce ad una sensazione positiva, ed è una delle cose che ci contraddistingue. Pare infatti che gli animali non siano in grado di farlo!

Perchè il sorriso ci fa sentire bene?

Se avete fatto il piccolo esperimento di cui sopra vi sarete resi conto che il semplice gesto da voi compiuto ha già in qualche modo migliorato il vostro stato d’animo questo perchè innesca i nostri recettori del piacere biologico.

Quando sorridiamo il nostro corpo rilascia neuropeptidi, piccole molecole che permettono ai neuroni di comunicare tra loro e di trasmetterci sensazioni. Il nostro cervello inoltre libera anche altre sostanze come dopamina, endorfine (che hanno una funzione antidolorifica) e serotonine (che aumentano il buonumore).

Questo piccolo grande gesto, non solo ci fà apparire più belli ma ci aiuta anche a mantenere in allenamento i muscoli del facciali, sapevate per sorridere attiviamo ben 12 diversi muscoli del viso, divisi in 6 coppie ?

Il sorriso negli ospedali

La terapia del sorriso, o gelotologia, viene ormai applicata sempre più spesso anche negli ospedali. La forma più nota è quella della Clownterapia applicata generalmente nei reparti pediatrici, ma non solo. Sicuramente tutti ricorderete il celebre film “Patch Adams” con l’indimenticabile interpretazione di Robin Williams.

In sintesi quindi il sorriso, tanto più quello sincero, genuino, vero aiuta tutti, chi lo dona e chi lo riceve, inoltre si sa che è contagioso!