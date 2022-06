Justin Bieber costretto a fermare il tour: il devastante annuncio sconvolge i fan

Ascolta questo articolo

Classe 1994, nato a Stratford, in Ontario, Justin Bieber è un popstar canadese dal successo strepitoso, grazie al suo talento e alla sua bellezza che ha fatto breccia nel cuore delle teenager, sin dai suoi esordi.

Appasssionato di scacchi, calcio e hockey, è durante l’adolescenza che si è avvicinato alla musica, imparando a suonare diversi strumenti, tra cui chitarra, pianoforte, tromba e batteria fino a diventare l’artista under 25 più ricco del mondo, oltre che uno degli artisti di maggior successo di sempre.

Il toccante annuncio della popstar

Ora che di anni ne ha 28, dopo la sua irrefrenabile ascesa, l’artista non ha paura di fare i conti con i demoni del suo passato e di affrontarli. Dopo l’arresto per guida in stato di ebrezza e possesso di stupefacenti, dopo la lite durante una partita di NBA finita, in men che non si dica, su tutto il web, diventando virale, sino ai problemi con l’ansia, la depressione, l’abuso di farmaci, ora deve affrontare un momento altrettanto delicato. L’annuncio, che lui stesso ha dato su Instagram, ha sconvolto i fan.

Justin Bieber è costretto a fermarsi. Una stella del firmamento della musica, simbolo della generazione Z, attraverso i social ha annunciato di dover rimandare 3 date del suo tour a causa di alcuni problemi di salute. La terribile notizia, giunta alla vigilia del concerto di Toronto, prevede dunque uno stop forzato forse a causa della Lyme e della mononucleosi cronica che ha colpito la sua pelle, le funzioni del cervello e la sua salute in generale 2 anni fa.

In una story su Instagram, la stessa popstar canadese ha manifestato tutta la sua amarezza, sfogandosi con queste parole: “Non ci posso credere, ho fatto in modo che tutto andasse per il meglio ma la mia salute sta peggiorando e devo spostare le date perché così mi dicono i medici“. Un portavoce della Scotiabank Arena, che avrebbe ospitato il concerto, per dover di cronaca, ha precisato che si tratta di uno stop non dovuto al Covid. Per il momento le date annullate del Justice World Tour sono 3 e dovrebbero essere riprogrammate nel corso dell’estate.

Il cantante, mantenendosi sul vago, ha comunque fatto delle dichiarazioni molto forti, innescando forti preoccupazioni nei suoi milioni di followers: “Non riesco a credere a quello che sto per dire”, e ancora: “Ho il cuore spezzato perché dovrò rimandare i prossimi show (ordini dei dottori)”. Anche se Bieber ha preferito non sbilanciarsi su quale siano i suoi problemi, in molti pensano ad una riacutizzazione dei sintomi della Lyme. Intanto può contare sul supporto di sua moglie Hailey Baldwin, che gli è sempre rimasta accanto nei momenti più bui della sua vita.