Italia, prima un forte boato e poi la frana in spiaggia: travolte diverse persone

Non è il primo episodio del genere, già poche settimane fa a Cala dei Gabbiani, in Sardegna, una frana si è abbattuta sulla spiaggia mettendo in fuga i bagnanti. Situazione molto simile a quanto successo proprio nelle scorse ore in un’altra nota località italiana, dove il distaccamento improvviso di una parte di roccia del costone ha coinvolto alcune persone.

Sono stati attimi di grande paura per i testimoni sul posto, che hanno assistito alla scena spaventosa di un boato improvviso cui è seguita poi la frana. Purtroppo, per 5 persone, due adulti e tre ragazzini, si sono resi necessari i soccorsi. Non potevano mai immaginare che quel tratto di costa non fosse sicuro: ecco come stanno ora e quali misure hanno presto le autorità preposte.

Cosa è successo

Stavano cenando in riva al mare, nella splendida cornice della spiaggia di Albissola Superiore, in provincia di Savona, quando, all’improvviso, è successo l’imponderabile. Nel giro di pochi secondi una frana si è distaccata dal costone e ha travolto i malcapitati, i quali non hanno avuto neppure il tempo di realizzare cosa stesse succedendo.

Le cinque persone coinvolte, tutte di origine pugliese, sono rimaste inevitabilmente ferite dall’impatto violento contro i detriti e per òoro si è reso necessario l’intervento dei sanitari della Croce d’Oro di Albissola Marina. I malcapitati sono stati trasportanti urgentemente in ospedale, ma per fortuna, a parte lievi ferite, non hanno riscontrato gravi traumi e dopo poche ore sono stati dimessi.

Come riporta ‘Quotidiano.net’, sul posto sono intervenuti immediatamente anche i Vigili del Fuoco a delimitare l’area coinvolta dall’incidente. Il sindaco della nota località turistica, Maurizio Gabarini, firmerà a breve un’ordinanza per impedire l’accesso a quella parte di costa coinvolta dalla frana, mentre per il futuro sarà necessario stabilire quali modalità operative siano più idonee per mettere in sicurezza l’area.