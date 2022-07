Italia, nuova forte scossa di terremoto: panico e gente in strada

Ascolta questo articolo

Spesso in qualche zona del mondo si verificano degli eventi meteo estremi, che provocano ansia nella popolazione del posto in cui questi eventi avvengono. La stessa cosa vale per i terremoti, che, al contrario di un violento fenomeno meteo, non sono assolutamente prevedibili. I terremoti colpiscono in maniera improvvisa, la loro durata può variare da pochi minuti a pochissimi secondi. Un lasso di tempo molto breve, che però può provocare morte e distruzione in aree piuttosto vaste delle nazioni.

I terremoti si originano soprattutto in punti particolari della Terra, nelle cosiddette zone di faglia, punti della crosta terrestre in cui i continenti vengono in contatto tra loro. Una delle aree più attive per quanto riguarda i terremoti è ad esempio l’area del Pacifico, dove ci sono anche numerosi vulcani sottomarini. Anche il nostro Paese non è esente da questi eventi, trovandosi proprio tra la placca africana e quella europea. In queste ore la terra è tornata a tremare in una zona già colpita da violenti sismi.

Terremoto al centro Italia

Secondo quanto riferisce la stampa nazionale, una forte scossa di terremoto di magnitudo 3.2 ha fatto preoccupare i cittadini di Lazio, Marche e Umbria. Il terremoto ha infatti interessato una porzione di territorio al confine tra queste tre regioni. L’epicentro è stato localizzato nei pressi di Accomuli, in provincia di Rieti, ad una distanza di 14 km da Arquata del Tronto e 15 da Norcia.

Al momento non si registrano danni a cose o persone, anche se sono in corso le verifiche da parte delle autorità. La gente si è molto spaventata quando ha sentito la scossa di terremoto. Ogni giorno nel mondo si verificano tantissimi terremoti, sorpattutto di lieve o media intensità, che spesso non causano danni.

Per la scossa in questione la situazione rimane quindi sotto controllo. La zona in cui è avvenuto il sisma è la stessa che il 24 agosto del 2016 è stata teatro del violento terremoto di magnitudo 6 che causò la morte di 300 persone e il ferimento di altri 390 civili, un evento che sconvolse l’Italia intera.