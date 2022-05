Italia in lutto, è morto a soli 9 anni il figlio dell’ex calciatore

Ascolta questo articolo

Nel mondo accadono ogni giorno fatti più o meno eclatanti, alcuni dei quali colpiscono in particolar modo l’opinione pubblica. Spesso si tratta ad esempio di decessi dovuti a malori improvvisi, una circostanza quest’ultima che in questo periodo sta interessando in partcolar modo il nostro Paese, dove molte persone stanno perdendo la vita tutto ad un tratto. Ma poi ci sono anche altri fatti di cronaca molto gravi, come ad esempio incidenti stradali o omicidi.

Ma ci sono altre tragedie che sconvolgono la pubblica opinione soprattutto quando queste ultime coinvolgono persone famose e i loro cari congiunti. Quando succedono queste digrazie purtroppo i fan delle personalità famose vanno in ansia e corrrono subito ad informarsi circa il dramma avvenuto. In queste ore una tragedia ha colpito il mondo del calcio e non solo.

Morte improvvisa

Secondo quanto riferiscono i media locali e nazionali, Leonardo Rizzetto, di soli 9 anni, e figlio del dirigente calcistico ed ex calciatore Giorgio Rizzetto è deceduto a causa di una malattia che lo affligeva da tempo. Ha continuato a lottare contro il male che aveva per tutto questo tempo, ma non vi è stato nulla da fare.

Il piccolo si è spento nelle scorse ore. Leonardo giocava tra i pulcini della squadra Julia Sagittaria, la società ha espresso con un comuicato vicinanza alla famiglia. “Un forte abbraccio al fratello Riccardo, al papà Giorgio nostro dirigente ed alla mamma Valentina. In questo momento sconvolgente cerchiamo di rispettare il dolore della famiglia e a loro privacy” – questo il comunicato della Julia Sagiattaria.

Il Portogruaro Calcio ha voluto anche esprimere il proprio cordoglio alla famiglia del bimbo scomparso. “Il presidente del Portogruaro Calcio insieme a tutto il direttivo, lo staff, i giocatori e i collaboratori sono vicini a Giorgio Rizzetto e alla famiglia nel triste momento della perdita dell’amato figlio Leonardo” – queste le parole della società.