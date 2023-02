Ilario Castagner è morto: la drammatica notizia è appena arrivata

Ascolta questo articolo

Calcio sotto shock, morto Castagner

Secondo quanto si apprende dalla stampa nazionale si è spento a 82 anni il campione di calcio Ilario Castagner. Nato a Vittorio Veneto (Treviso), aveva giocato da centravanti con le maglie di Reggiana, Legnano, Perugia, Prato e Rimini. Una carriera gloriosa, la sua, arrivando anche ad allenare Lazio, Milan e Inter.

“Oggi se ne è andato il sorriso più bello del calcio italiano.Grazie a tutti i medici e al personale sanitario dell’Ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia che in queste ultime settimane si sono presi cura di lui. Ciao papà” – così ha scritto sui social il figlio Federico, il primo a dare la notizia della morte di Ilario.

Al Perugia Castagner visse gli anni più belli della sua carriera. Da calciatore ha segnato moltissime reti, nel triennio 1961-1964 con l’ultima stagione in cui segnò 17 gol che gli valsero il premio di cannoniere del girone B della Serie C. All’Ascoli nel 1986 vince la Coppa Mitropa, ultimo grande traguardo prima delle esperienze con Pescara, Pisa e ancora Perugia che chiudono la carriera da allenatore nel 1999.