Il regalo di Natale sotto l’albero è choc pure: ci trova un s…

Non c’è dubbio che, per questa sventurata famiglia, quello del 2022 sarà un Natale che difficilmente dimenticheranno. Un momento di grande gioia e allegria si è trasformato in terrore puro per loro. In una bellissima atmosfera natalizia, tra i classici addobbi luccicanti e l’immancabile albero ricolmo ai suoi piedi di tantissimi regali, è spuntato all’improvviso un ospite inatteso.

Nessuno di loro si sarebbe mai aspettato di dover fare i conti con uno spavento del genere proprio a Natale. Una giornata di grande festa ha rischiato seriamente di trasformarsi in tragegia per questa famiglia. Per fortuna è intervenuto tempestivamente un esperto a scampare il peggio: ecco cosa è successo.

La terribile sorpresa

E’ successo in Sud Africa, precisamente a Queensburgh, dove una famiglia è ancora sotto choc per il terribile accaduto. Ai piedi dell’albero di Natale allestito in soggiorno, oltre ai regali in procinto di essere scartati, è stato avvistato muoversi candidamente un mamba nero di ben 2 metri.

Inutile dire che il terrore è stato indescrivibile, da quelle parti questa specie di serpente è ben conosciuta e incute grandissimo timore. Parliamo di uno dei rettili più letali e pericolosi del mondo, capace di uccidere un uomo adulto in pochissimo tempo con un suo morso fatale. Come noto, il continente africano brulica di animali pericolosi e temibili anche per l’uomo.

Per fortuna, a salvare il Natale di questa sventurata famiglia, ci ha pensato il cacciatore di serpenti Nick Evans, intervenuto tempestivamente a catturare il pericoloso rettile. “Babbo Natale mi ha lasciato un regalo di Natale anticipato, anche se non a casa mia, ma sotto l’albero di Natale di qualcun altro a Queensburgh”- ha commentato Evans, spiegando poi come il rettile si sia introdotto nell’abitazione in quanto disturbato dal giardiniere. La famiglia è ancora sotto choc per l’accaduto, sicuramente non si avvicineranno all’albero per un po’.