Il padre non le faceva tagliare i capelli, lei si sentiva brutta. Prima del matrimonio ha deciso di ‘darci un taglio’

Nel mondo come si sa accadono dei fatti che a volte possono apparire piuttosto inquietanti. Si pensi ad esempio a tutte le tragedie che avvengono ogni giorno nell’intero globo, che sicuramente sono episodi che fanno discutere molto la pubblica opinione. Ma ci sono anche altre notizie che non riguardano propriamente drammi ma che colpiscono per la loro singolarità. Si pensi ad esempio a quanto accaduto alcuni giorni in Italia, quando una donna è stata punta da una Caravella Portoghese mentre faceva il bagno nelle acque della Sicilia.

L’evento, assai raro, ha destato la preoccupazione dei bagnanti su tutte le coste italiane, in quanto questo organismo marino è presente anche nei nostri mari, questo anche a causa dei cambiamenti climatici. Ma ancora più singolare e del tutto diversa è la vicenda di una donna che da anni non tagliava i proprii capelli a causa di alcuni commenti effettuati su di lei dal padre, una vicenda incredibile.

Il miracolo prima delle nozze

La storia che vi stiamo per raccontare riguarda una donna di nome Holly, la quale per anni ha deciso di non tagliarsi i capelli a causa dei pregiudizi che il padre aveva circa le donne. Secondo l’uomo una donna non avrebbe mai dovuto tagliare i capelli, e quindi anche sua figlia, che addirittura aveva smesso di curarli.

L’aspetto fisico di Holly, con tutti quei capelli, non era di certo dei migliori, per questo forse perchè stava arrivando il momento più importante della sua vita, ha deciso di non seguire più i consigli del padre e di darci letteralmente un taglio, questo anche per fare una sorpresa al suo fidanzato che doveva sposare.

La parrucchiera Sara Pastella e il suo staff hanno impiegato ben 7 ore per rimettere a nuovo Holly. Prima le hanno tagliato i capelli, poi hanno proceduto a spandere sulla sua chioma una soluzione di colore biondo, tagliandole i capelli a caschetto. Il risultato è stupefacente. In totale il taglio di capelli si è svolto in 4 operazioni.