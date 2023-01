Il calcio italiano è in lutto, purtroppo è morto: malore improvviso in campo

Ascolta questo articolo

L’ex calciatore è morto

Secondo quanto si apprende dalla stampa nazionale, è venuto improvvisamente a mancare Patrizio Billio, 48 anni, attuale allenatore dell’Academy del Milan. L’uomo si trovava in Kuwait e stava giocando a padel, una delle sue passioni, quando improvvisamente si è accasciato a terra non dando più segni di vita.

Proprio la scorsa estate Billio aveva ricevuto la proposta di lavoro dal Milan Accademy, che lo aveva assunto nelle sue fila per allenare i giovanissimi, vista la sua grandissima esperienza nel calcio. Era laureato in scienze motorie con indirizzo Sports management all’Università Cattolica di Milano.

Billio nel corso della sua carriera ha militato in numerose squadre sia di Serie A che minori come Ravenna, Verona, Casarano, Ternana, Ancona, Crystal Palace ed è anche andato in Scozia. In questi giorni era a lavoro con Pietro Vierchowood per l’organizzazione della prossima Summer Camp che si terrà tra giugno e luglio a Cortina D’Ampezzo. Una perdita davvero molto grave per lo sport italiano.