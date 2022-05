Grimaldi è morta poco fa, Italia in lutto: il triste annuncio

Ascolta questo articolo

Una notizia appena arrivata ha creato sconforto, tristezza, dolore. Proprio poco fa è venuta a mancare la Grimaldi e tutta l’Italia è in lutto, piangendo la scomparsa di una grande donna.

Il triste annuncio ha colto tutti di sorpresa e sono in tanti coloro che stanno inondando i familiari di messaggi di cordoglio, ancora increduli dinnanzi a questa morte.

Il triste annuncio

Una vita spesa nel volontariato e nell’impegno sociale, fino alla sua morte. Una donna emancipata al punto da essere una delle poche del gentil sesso a guidare, nel dopoguerra, la Topolino e la Vespa. Una donna colta, che parlava tre lingue, inglese, francese e tedesco, a cui a giornalista Bianca D’Antonio ha dedicato un libro. Parlo dell’88enne Paola Arcidiacono Grimaldi, moglie del fondatore del gruppo Grimaldi, Guido Grimaldi (scomparso nel 2010), che dal 2020 era presidente onorario della Fondazione Grimaldi Onlus. La Arcidiacono è stata presidente e commissaria regionale per la Campania e il Molise della Agesci, l’Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani, e per anni ha ricoperto diverse cariche direttive nell’Opera San Vincenzo de’ Paoli, oltre che benefattrice e membro del consiglio di amministrazione della Fondazione in nome della Vita voluta dal Cardinale Sepe a Napoli.

La famiglia Grimaldi da 70 anni è a capo di un gruppo armatoriale italiano, che oggi dà lavoro a 13.000 persone e che nel 2015 ha trasportato in tutto il mondo, via mare, 3 milioni di auto e 3 milioni di passeggeri, grazie a una flotta di 130 navi di età media inferiore ai 12 anni. Il Gruppo Grimaldi è ancora un’eccellenza esclusivamente italiana e saldamente legata a Napoli. In queste ore però la famiglia Grimaldi ha dovuto fare i conti con questo doloroso lutto.

I membri della fondazione Grimaldi hanno ricordato così la loro presidente: “All’età di 89 anni, si è spenta donna Paola Grimaldi Arcidiacono, Presidente Onorario della Fondazione Grimaldi”. Durante una delle rare interviste rilasciate alla stampa, la Grimaldi dichiarò: “Per me occuparmi della Fondazione in tutti questi anni ha rappresentato la continuazione di tutto quello che ho sempre fatto nella mia vita: prendermi cura, se pur in maniera diversa, degli altri, soprattutto di quelli più poveri ed in difficoltà. A me è sempre piaciuto girare per le parrocchie, soprattutto quelle più povere e dimenticate, accogliere e condurre in porto i progetti riguardanti le periferie di Napoli e non solo e, contemporaneamente, dedicare una particolare attenzione a tutti i marittimi che si trovano in difficoltà o vivono momenti difficili o dolorosi. Questo è il sale della mia vita anzi, è il sorriso dei miei ultimi anni”.