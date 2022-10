Gravissimo lutto nella moda italiana, è morta Franca Fendi

Ascolta questo articolo

Quando un episodio del genere accade ad un vip le persone vanno in ansia, anche perchè queste persone sono molto seguite dalla pubblica opinione. In queste ore una notizia ha scioccato il mondo della moda: da quanto si apprende, infatti, è venuta a mancare improvvisamente Franca Fendi, una delle cinque sorelle ereditiere della grande e famosa casa di moda. Ecco cosa è successo.

Moda sotto shock

Franca, assieme alle sorelle Paola, Anna, Carla (scomparsa nel 2017) e Alda, sin dal dopoguerra aveva preso in eredità la nota miason di moda famosa in tutto il mondo. Fendi è infatti famosa in tutto il globo per i suoi prodotti di altissima qualità, icona del Made in Italya dappertutto. Fendi fu fondata nel 1925 dai suoi genitori, ovvero Edoardo e Adele.

Franca nacque nel 1935, in un periodo che fu molto difficile per l’Italia, in quanto dopo breve cominciò in conflitto che ha segnato irrimediabilmente la storia moderna. “Ai tempi non c’erano red carpet, né visibilità. Tutto si faceva per passione. Mia madre e le zie preparavano le collezioni di notte, a uffici chiusi. L’atelier era un luogo di energia, di incontro, di discussione” – così ricorda Silvia Venturini Fendi, figlia di Anna e nipote di Franca.

Enorme lo spirito di abnegazione che le cinque sorelle mostravano nel fare il loro lavoro. “Le cinque sorelle Fendi erano le prime a entrare in ufficio e le ultime a spegnere la luce” – questo il ricordo che aggiunge Sivia Venturini Fendi. La scomparsa di Franca Fendi è un grande dolore per tutto il mondo della moda.