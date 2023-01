Galeazzi non ce l’ha fatta, tragico incidente poco fa: è morto

Ascolta questo articolo

Nel mondo in questi giorni si stanno verificando una serie di tragedie che stanno sconvolgendo l’opinione pubblica nazionale. Si tratta molto spesso di incidenti stradali, o peggio ancora morti improvvise a causa di malori di varia natura. Si tratta di tragedie che segnano intere comunità e vengono anche riprese dalla stampa, proprio a causa del loro interesse mediatico che provocano. In questo periodo appunto sono tanti i fatti che stanno sconvolgendo le nostre comunità.

Basti pensare a quanto accaduto negli scorsi giorni a Torino, dove un ragazzo è stato colpito da una bicicletta mentre passeggiava tranquillamente sul lungo Pò in zona Murazzi. La due ruote era stata lanciata da una persona ancora non identificata, il giovane è finito in ospedale in gravi condizioni. E in queste ore una nuova tragedia ha colpito il nostro Paese.

Galeazzi è morto

Secondo quanto si apprende dalla stampa nazionale un giovane di 36 anni, Manuel Galeazzi, è morto dopo essere stato travolto da un’auto mentre si trovava alla guida della sua vettura. La vittima , era padre di una bambina di sei anni, viveva a Macenano, una frazione di Ferentillo. Sotto shock amici e famigliari della vittima.

Galeazzi , era alla guida della sua Smart quando l’auto è stata travolta dall’Alfa 147 condotta da un 24enne. L’incidente è avvenuto nella tarda serata di sabato, lungo la Valnerina, all’altezza di Collestatte nella zona delle Cascate delle Marmore, da quanto si apprende l’Alfa arrivava dalla direzione di Terni.

Il 24enne si trovava al volante senza patente ed è stato rintracciato alcune ore dopo mentre vagava sulla strada tra i sentieri della Cascata. “Una comunità in lutto. Un altro giovane strappato alla vita. Un bravo ragazzo, un caro ragazzo, un nostro figlio. Ferentillo piange la perdita di Manuel. Sarà necessaria una riflessione seria su questa strada che troppi giovani ci ha portato via. Siamo fraternamente vicini alla famiglia” – così il sindaco di Ferentillo, Elisabetta Cascelli.