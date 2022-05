"È morta". Antonella Clerici, il dramma in diretta: lacrime e stop alla trasmissione

Ascolta questo articolo

In Italia spesso accadono fatti di cronaca che fanno molta presa all’interno dell’opinione pubblica. Si tratta molte volte di drammi improvvisi, che colpiscono profondamente le comunità in cui accadono. I drammi non colpiscono soltanto le persone comuni, ma anche quelle più famose, che alcune volte devono fare i conti con notizia piuttosto spiacevoli. Quando accade una cosa del genere il fatto gioco forza fa sempre notizia, proprio come è accaduto in queste ore.

I telespettatori conoscono sicuramente la conduttrice Antonella Clerici, una delle personalità più note in Italia. La donna è molto amata dal grande pubblico, questo perchè con i suoi programmi dedicati alla cucina appassiona milioni di telespettatori. Uno di questi format è ad esempio “La prova del cuoco” che in questi anni è stato molto seguito dagli italiani. Recentemente la Clerici ha cominciato la conduzione di “È sempre mezzogiorno”. Durante una puntata è successo però qualcosa.

Lutto improvviso

Il nuovo programma condotto dalla Clerici è sempre un cooking show, dove appunto gli ospiti della trasmissione sono impegnati nel creare ricette. Purtroppo a pochissimi minuti dall’inizio di una delle recenti puntate Antonella è stata costretta a fermarsi per qualche minuto per comunicare una triste notizia.

La redazione del programma ha infatti appreso della scomparsa di Giuseppina Villani, una donna di 86 anni che viveva a Bologna. Il lutto ha provocato sgomento in tutto il Paee anche perchè la donna era indirettamente conosciuta a tutti gli italiani, in quanto le è stata dedicata una famosissima canzone.

Si tratta infatti di “nonna Pina” il celebre personaggio che veniva decantato in una canzone delle Zecchino d’Oro nel 2003 nel brano “Le tagliatelle di nonna Pina”. A cantare la canzone era suo genero, Gian Marco Gualandi. Il lutto in questione ha colpito profondamente la conduttrice Antonella Clerici, che ha recato omaggio alla donna deceduta cominciando la puntata proprio con il brano dello Zecchino d’Oro dedicato a nonna Pina.