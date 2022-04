Devastante schianto frontale tra 2 auto, purtroppo sono morti tutti

Ogni giorno in Italia si apprendono notizie che parlano di incidenti stradali. Alcuni di questi eventi possono risultare tragici e provocano quindi delle vittime. Quando accade una tragedia simile intere comunità vengono sconvolte. Per questo le autorità raccomandano sempre di procedere con prudenza lungo le stratte di tutto il Paese. Purtroppo un’altra, terribile disgrazia, si è verificata poche ore fa. La notizia è stata diffusa dai principali media nazionali.

Le immagini di questo incidente diffuse dai giornali sono impressionanti e mostrano tutta la violenza del tremendo impatto. Ad essere coinvolte sarebbero state due vetture. Le cause del sinistro sono ancora tutte in fase di accertamento e spetterà alle autorità fare chiarezza su quanto avvenuto. Le indagini sono tutt’ora in corso. Vediamo nel dettaglio che cosa è accaduto e dove.

Incidente devastante

Il sinistro di cui vi stiamo parlando è avvenuto in Friuli-Venezia Giulia, lungo la statale 52 al confine tra Cavazzo Carnico, in provincia di Udine, e Tolmezzo. Ad entrare in collisione, in maniera frontale, sarebbero state una Fiat 500L e una Saab 9-3 SportHatch. Immediatamente sul posto sono intervenuti i soccorsi.

L’incidente s’è verificato ieri pomeriggio 9 aprile intorno alle ore 16:00. Una tragica notizia è stata diffusa dai media, in quanto tutte le persone coinvolte nello schianto, pare, 3, sono tutte decedute. Si tratta di una coppia di anziani sulla settantina che viaggiavano sulla 500L e un 45enne che viaggiava sulla Saab.

Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori informazioni su quanto avvenuto in Friuli nel pomeriggio di ieri. La notizia ha destato sgomento tra gli abitanti della zona. Per motivi di privacy le generalità delle vittime, come spesso accade in questi casi, non sono state rese note. Si attendo quindi aggiornamenti da parte delle autorità, che stanno provando quindi a ricostruire quanto accaduto. L’asfalto era reso viscido anche dalla pioggia.