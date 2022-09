Depressione atipica: il disturbo più difficile da diagnosticare. Presta attenzione a questi sintomi

Ascolta questo articolo

In questi due anni abbiamo imparato a convivere con il coronavirus Sars-CoV-2, un nuovo patogeno che ha sconvolto le nostre esistenze. Si tratta del virus che provoca la malattia denominata Covid-19, una malattia che adesso stiamo combattendo grazie ai vaccini e alle prime cure che sono state immesse sul mercato. Nei primi due anni convivere con questo virus è stato veramente molto difficile, infatti le autorità hanno instaurato dei veri e proprio lockdown.

Ciò è servito a far dimuire la circolazione virale. Ma come sappiamo nel mondo esistono altre patologie per le quali ad esempio non c’è una cura specifica, basti pensare ai tumori. Quello di cui però vi vogliamo parlare in questo articolo riguarda una particolare condizione di cui soffrono molti italiani ma che a volte non viene presa in considerazione. Basta prestare attenzione a dei sintomi specifici.

Che cos’è la depressione atipica

A chi non è mai capitato di sentirsi stanco oppure di avvertire una sensazione di negatività. In momenti particolari della nostra vita questo sicuramente capita spesso, ad esempio quando soffriamo per un lutto o per una situazione particolare. Ma comincia a diventare una situazione da tenere sotto controllo in particolari situazioni.

La diagnosi della depressione atipica è complessa, proprio perché la condizione può essere confusa con le situazioni che affrontiamo quotidianamente, almeno così fa sapere Italiafeed.com. La depressione atipica può essere pericolosa perchè può portare improvvisamente a soffrire di propositi suicidi.

Una condizione da tenere sotto controllo per diagnosticare la depressione atipica è l’improvviso aumento del peso corporeo, questo perchè il metabolismo del paziente può risentirne e cominciare ad accumulare grassi in maniera eccessiva. Ci sono poi anche dolori alle braccia e alle gambe, condizione che spesso impedisce di camminare o muoversi bene. La depressione atipica può dipendere sia da fattori genetici oppure da situazioni familiari e personali complesse.