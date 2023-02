Ascolta questo articolo

La vedete sorridente, Cristina, in questa foto. E’ una donna giovanissima, bella, solare. Purtroppo dobbiamo parlare di lei al passato, in quanto non fa più parte della dimensione terrena.

Il destino si accanisce, lasciandoci letteralmente sconcertati, increduli, sgomenti. Ci si chiede perché si accanisca così tanto su giovani esistenze che avrebbero tutto il diritto di vivere, amare, sognare, realizzare i loro desideri.

Eppure contro di esso si può fare ben poco. E’ lui a decidere quando colpire, strappando barbaramente e crudelmente, ai loro cari, vite. Una strage continua, che non si riesce a fermare.

Resta il dolore di chi resta con il vuoto incolmabile, la disperazione, lo strazio. Nessuno, nemmeno il tempo, in questi casi, consola. Non esiste una formula che possa restituirci indietro chi è deceduto.

La storia di Cristina è davvero fortissima e si è diffusa rapidamente sul web, lasciando tutti i lettori senza parole. Vediamo cosa le è accaduto.