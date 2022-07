Consegna il pacco e muore: per il corriere di 24 anni non c’è stato nulla da fare, ecco cos’è successo

Ascolta questo articolo

In questi giorni il mondo è devastato da tragedie che stanno facendo molto discutere la pubblica opinione. Si tratta di episodi che vanno a sconvolgere intere comunità, basti pensare a quanto accaduto nella giornata del 3 luglio in Italia, quando una trentina di escursionisti sono stati travolti da un seracco di ghiaccio sul monte della Marmolada. Al momento il bilancio parla di 7 vittime e almeno una decina di persone ferite, anche se risultano ancora 14 dispersi.

Il dramma è stato provocato soprattutto dai cambiamenti climatici, che come si sa stanno portando temperature roventi in tutto l’emisfero settentrionale, dove appunto in questi mesi è di scena la bella stagione. Anche negli Stati Uniti d’America le temperature sono roventi e nelle scorse ore si è verificata una terribile tragedia sempre a causa del caldo intenso. Vediamo che cosa è accaduto.

Malore sotto il sole cocente

Esteban Chavez Jr era un corriere di 24 anni che stava effettuando delle consegne nella zona di Los Angeles, in California. Lavorava per il corriere Ups. Esteban aveva compiuto il giorno prima 24 anni e il suo lavoro procedeva come ogni giorno, quando all’improvviso avrebbe avuto un mancamento accasciandosi nel furgone di lavoro.

Lì lo hanno trovato i soccorritori. Purtroppo, nonostante la chiamata al 911, per l’uomo non vi era più nulla da fare in quanto era già morto. Non si sa con precisione che cosa abbia provocato il malore del giovane corriere, ma le autorità credono che sia stato stroncato da un malore improvviso a causa del caldo.

Un colpo di calore quindi sarebbe la causa del decesso di Esteban Chavez Jr. Il suo corpo privo di vita è stato scoperto solo quando il proprietario della casa che aveva ricevuto dalle sue mani il pacco si è accorto che il furgone era ancora in strada si è avvicinato per controllare che cosa fosse successo e perchè il furgone era ancora fermo lì.