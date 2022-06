Cinema in lutto, l’amato attore si è spento. Il tragico annuncio è arrivato poco fa

Ascolta questo articolo

Il mondo dello spettacolo e del cinema in questo periodo sta subendo numerosi lutti. Molti attori stanno infatti perdendo la vita non solo in Italia, ma anche in altri Paesi del mondo. Si tratta di eventi che sconvolgono l’intero settore e che fanno notizia. Il nostro Paese nel corso degli anni è stato investito da lutti abbastanza importanti che hanno creato non poca apprensione e dispiacere tra gli artisti nostrani, ma anche tra la popolazione.

Hollywood in queste ultime settimane ad esempio è stata colpita da lutti improvvisi che hanno visto la scomparsa di attori e produttori di successo. Ma un nuovo dramma ha segnato in queste ore il mondo del cinema, in quanto un noto attore è improvvisamente venuto a mancare. Da tempo lottava con una malattia grave. Vediamo di chi si tratta.

Morto Jean-Louis Trintignant

Secondo quanto si apprende dalla stampa internazionale a 91 anni si è spento l’attore francese Jean-Louis Trintignant. Da tempo lottava contro un tumore. Si tratta di una delle personalità che hanno fatto la storia del cinema mondiale, in quanto ha recitato in pellicole di assoluto successo che ancora oggi sono scolpite nella mente delle persone.

Trintigant nacque nel piccolo comune francese di Piolenc in Provenza l’11 dicembre 1930. Nel corso della sua lunga ed onorata carriera è stato anche attore di teatro, con il quale è cresciuto e grazie al quale ha poi intrapreso la carriera nel mondo del cinema. Nel 2018 si era ritirato a causa della sua malattia.

“Nei primi giorni ho deciso di combattere ma poi sono diventato un pò pigro, mi faccio accudire e aspetto. Non mi sento più sicuro, ho sempre bisogno di qualcuno che mi sorregga e soprattutto mi sento vecchio e inutile” – così aveva detto Jean-Louis in una intervista. La sua scomparsa lascia sgomento e incredulità, una gravissima perdita che mancherà a tutto il mondo del cinema e non solo. Trintignant ha lavorato anche nel film “Estate violenta” di Valerio Zurlini nel 1959.