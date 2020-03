Banane rosse: l’alimento consigliato per migliorare il sistema immunitario

Le banane rosse sono un frutto originario dell’Asia, ancora sconosciuto ai più, e si contraddistinguono rispetto alle classiche gialle per un particolare sapore dolce, che a molti ricorda quello del lampone. A caratterizzare questo frutto, però, non sono solo le proprietà organolettiche, ma anche i benefici che possono apportare a coloro che lo inseriscono nella propria dieta.

I nutrizionisti consigliano di consumare banane rosse per la capacità di ottimizzare l’efficienza del sistema immunitario, oltre che per i comprovati effetti positivi sul controllo della pressione arteriosa. Relativo al primo dei due benefici è l’alto contenuto di vitamina C e della vitamina B6: essi rappresentano due nutrienti essenziali per il mantenimento di un sistema immunitario sano e funzionante.

La scienza ha più volte approfondito l’influenza delle vitamine al proposito: un recente studio cinese, condotto da esperti attivi presso diverse Università di ricerca del Paese, ha dimostrato come la carenza di B6 possa avere effetti sulla produzione di anticorpi, i quali possono influenzare in modo negativo la buona funzionalità del sistema immunitario.

Il controllo della pressione sanguigna, invece, deve il suo merito alla ricchezza di potassio delle banane rosse: ogni singolo frutto, che è anche ricco di luteina e di betacarotene, apporta il 9% della razione giornaliera consigliata di tale minerale. Inoltre anche il magnesio, sostanza che è possibile trovare nel frutto asiatico, rappresenta un ottimo alleato nel controllo della pressione arteriosa.

Infine, gli esperti, consigliano un consumo regolare di banane rosse anche per il loro contenuto di prebiotici, essenziali per mantenere i batteri buoni dell’intestino e, come dimostrato da 22 studi presi in considerazione, anche per ridurre le possibilità di andare incontro a ictus. Le ricerche, focalizzate su 1606 individui, hanno dimostrato che un aumento dell’apporto di potassio può generare una diminuzione del 24% del rischio legato all’insorgenza del pericoloso deficit neurologico.