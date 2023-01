"Aiuto!" Emma Marrone, l’annuncio dell’amatissima cantante sciocca i propri fan

Ascolta questo articolo

Nel mondo accadono ogni giorno fatti più o meno eclatanti, alcuni dei quali colpiscono in particolar modo l’opinione pubblica. Spesso si tratta ad esempio di decessi dovuti a malori improvvisi, una circostanza quest’ultima che in questo periodo sta interessando in particolar modo il nostro Paese, dove molte persone stanno perdendo la vita tutto ad un tratto. Ma poi ci sono anche altri fatti di cronaca molto gravi, come ad esempio incidenti stradali o omicidi.

Non sempre ovviamente gli episodi hanno a che fare con tragedie o fatti di sangue, ma ci sono alcune volte delle vicende che destano lo stesso l’attenzione della pubblica opinione, specialmente quando capita qualcosa ad un vip. E proprio un vip, la cantante Emma Marrone, ha fatto un annunci oche ha scioccato i fan.

Emma Marrone, annuncio shock

Secondo quanto si apprende dalla stampa nazionale Emma Marrone ha fatto un nuovo annuncio che scioccato i fan, i quali non si sarebbero mai aspettata una cosa del genere. Come si nel corso della sua via e carriera Emma ha dovuto affrontare dei periodi non facili, come ad esempio la diagnosi di un tumore all’utero avvenuta nel 2018.

L’anno successivo Emma entrò ad Amici stupendo tutti con la sua voce e vincendo poi il talent. L’artista salentina mai si sarebbe immaginata il successo che l’avrebbe attesa di li a poco. Un successo arrivato all’improvviso e oggi è considerata una delle artisti italiane più note e apprezzate dal pubblico.

Emma però sui social ha parlato di una delle sue paure che la attanagliano da sempre. Fortunatamente non si tratta di qualche altro male, ma semplicemente la Marrone ha paura di volare. In una stories pubblicata sul suo profilo avrebbe ammesso di aver paura di volare scrivendo: “Aiuto”. La paura di volare accomuna tantissime persone nel mondo, Emma non è sicuramente l’unica.