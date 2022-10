Romina Power e Loredana Lecciso, la diffida è scattata poco fa. Ecco perché

Ascolta questo articolo

Tutti conoscono in Italia il cantante Al Bano Carrisi. Si tratta dell’artista originario di Cellino San Marco, paese che si trova in provincia di Brindisi. Al Bano è stato per tantissimi anni sposato con Romina Power, assieme alla quale affronta ancora oggi il dolore per la scomparsa della figlia Ilenia, la quale dopo essere andata negli Stati Uniti d’America non ha fatto più ritorno in Puglia. L’artista cellinese al momento ha come compagna Loredana Lecciso.

La donna vive assieme ad Al Bano nella grande tenuta che si trova nelle campagne di Cellino San Marco, e proprio lì vicino la famiglia Carrisi ha aperto un grande parco divertimenti acquatico tra i più noti d’Italia. Con Loredana il cantante ha avuto due figlie, Jasmine e Al Bano Junior. Recentemente Loredana ha spiazzato tutti comunicando una notizia che nessuno si sarebbe mai aspettato, vediamo di cosa si tratta.

Loredana Lecciso, ecco la diffida

Nella puntata di domenica 2 ottobre Mara Venier ha intervistato Loredana Lecciso nella consueta puntata domenicale. Era da diverso tempo che Loredana non compariva in televisione, e come si sa con Romina Power vi è stata sempre una certa rivalità. Le sue parole hanno stupito veramente tutti.

A Domenica In la Lecciso ha ripercorso i momenti salienti della sua storia con Al Bano Carrisi. Ma Romina Power, quando ha saputo che ella dovesse essere intervistata nella trasmissione della Venier ha avvisato la redazione, affermando che durante l’intervista il suo nome (quella della Power ndr) non dovesse comparire.

Per questo Mara ha frenato la Lecciso durante l’intervista. “Non nominiamo sennò qui ci querelano” – ha puntualizzato la Venier. Che poi ha continuato: “Parlo della ex moglie. Preferisco non nominare Romina perché siamo stati diffidati dal fare il suo nome. E tanti auguri di buon compleanno cara” – queste le parole della Venier che hanno fatto calare letteralmente il gelo in studio.